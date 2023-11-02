Cottonbox, dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandırdı

Ev tekstili sektöründe trendlere yön veren Cottonbox, dijital dönüşüm yolculuğunda adımlarını hızlandırdı. Yapay zeka ile tasarladığı ve 12 farklı desenin yer aldığı “Yapay Zeka” nevresim koleksiyonu özelinde NFT hazırlayan marka, ev tekstili sektöründe bir ilke imza attı. Hazırlanan NFT tasarımları aralık sonu OpenSea üzerinden satışa sunulacak.

Dijital dönüşüm süreçleriyle birlikte sanal dünyada güçlü bir şekilde yer alarak, gelecekteki dönüşüme hazır olmayı hedeflediklerini belirten Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Ev tekstili sektöründe yenilikler konusunda lider markalardan biri olmak, gelecekteki dönüşüme hazır olmak için dijitalleşmeye yönelik ilk adımlarımızı attık. Kaliteli ve sağlıklı üretim anlayışımızla 40 yılı aşkın süredir hizmet veren bir marka olarak elde ettiğimiz başarıları dijital dünyaya da taşımak için çalışmalarımıza başladık. Yapay zeka ile 12 farklı desenden oluşan bir koleksiyon hazırladık ve bu tasarımlar özelinde de NFT çıkardık. Önümüzdeki süreçlerde yapay zekanın tüketicilere yönelik dijital temas ve deneyim aracına dönüşeceğine inanıyoruz. Ürün tanıtımı, pazarlanma, satış ve veri analizi gibi pek çok iş sürecinde kullanılabilecek bir yapısı var, tabii ki bunu da değerlendireceğiz. Orta vadede müşterilerimizi tüm temas noktalarında heyecanlandıracak, özellikle e-ticaret alışverişlerinde fayda sağlayacak teklifler sunmayı planlıyoruz. Bugünden geleceğe uyum sağlamak, tüketici alışkanlıklarına gelişen teknoloji ile birlikte pozisyon almak adına bu dünyada da varlık göstermek bizim için önemli adım oldu. Mevcut ve gelecekteki müşterilere bir yatırım olarak bir vizyon ortaya koyuyoruz. Amacımız marka kimliğini güçlendiren ve dijital ile fiziksel dünyaları yaklaştıran projelere odaklanmak olacak.” dedi.

Türkiye’nin ev tekstili ihracatında büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan ve Cottonbox olarak tüm fırsatları değerlendirdiklerini belirten Nuri Turgut, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaklaşık 4 milyar dolar ev tekstili ihracatı gerçekleştirildi. Güçlü üretim altyapısı, lojistik avantajları ve hızlı tedarik zinciri sayesinde Türkiye’nin ev tekstili sektöründe büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Ancak son yıllarda yaşanılan birtakım gelişmeler, sahip olduğumuz potansiyeli tam olarak kullanmamızı engelledi. Pandemi sürecinde geride kalan Asya ülkeleri 2023 yılında aradaki farkı kapatmak üzere ekstra fiyat uygulamaları ve devlet destekleriyle büyük müşterileri kendilerine çevirdiler. Başta işçilik ve enerji maliyetlerinin artması, dövizin baskılanması ve Avrupa’daki resesyonun devam etmesi nedeniyle bu yıl ev tekstili sektörü sıkıntılı bir süreç geçirdi. Cottonbox olarak markamıza yaptığımız yatırımlardan güç alarak, ülkemizin ev tekstili sektöründe sahip olduğu tüm avantajları sonuna kadar değerlendirerek yılın ilk yarısında yüzde 40 büyüme elde ettik. Kısa dönem planlarımız arasında yeni pazarlara girerek sektördeki gücümüzü ve global marka vizyonumuzu daha da derinleştirmek yer alıyor. Kısa vadede Güney Amerika, Batı Afrika ve Batı Avrupa ülkelerine de girmeyi hedefliyoruz. Ayrıca kendi markamızla pazarda yer aldığımız Balkanlar, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde kendi marka tabelamızla bayilerimize perakende satış mağazaları açtırmak istiyoruz.” dedi.