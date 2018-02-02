Döner ve lahmacunun tahtına göz dikti

Dünyada yılda 40 milyar dolarlık pizza yeniyor. Türk insanı ise henüz yılda 2 milyar TL’lik pizza tüketiyor. Ancak yabancı zincirlerin yanı sıra hızla büyüyen yerli pizza markalarının izlediği stratejiler pazarı her yıl daha da büyütüyor. 2006 yılında kurulan Pizzabulls, Türk insanın damak tadına uygun ürünler sunarak pazardaki payını hızla artıran markalardan. Pastırmalı, kavurmalı, acılı gibi çeşitlerin Türkiye’de çok sattığını söyleyen Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbey, Türkiye’de en çok satan fast food ürünlerinden döner ve lahmacunun tahtına göz diktiklerini belirtiyor. Geçen yılı 35 milyon TL ciro ile kapatan bu yıl ise 60 milyon TL’lik satış gerçekleştirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Kırbey’in 2018 hedefi 120 milyon TL’lik bir büyüklüğe ulaşmak. Bir başka hedef ise Pizzabuls’u yurtdışına taşımak. Ocak sonunda İngiltere'de il şubesini açacak olan markanın, dünyada en çok pizza tüketen ülke olan Amerika’ya açılma planı söz konusu.

Pizzayla 90’ların başında uluslararası zincirlerin Türkiye’ye girmesiyle tanışsak da yapılan araştırmalar Türkiye’de insanların yüzde 40’ının hiç pizza yemediğini gösteriyor. Çünkü pek çok insan pizzanın Türk damak tadına uymadığını düşünüyor. 2006 yılında kurulan Pizzabulls bu araştırma verilerinden hareketle bir yandan pek çok markada yer alan pizza çeşitlerini sunarken, bir taraftan da Türk damak tadına uygun ürünler geliştirmek için çalışıyor. Hedef hiç pizza yemeyenlere de pizzayı sevdirmek. Bugün 47 şubeye ulaşan Pizzabulls’ta en çok satılan çeşitler de zaten pastırmalı, kavurmalı acılı pizzalar ve yeni piyasaya çıkan dönerli pizza. Türkiye’de en çok satan fast food ürünlerinden döner ve lahmacunun tahtına göz diktiklerini söyleyen Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbey, Karadeniz’de pideye rakip olduklarını anlatıyor. Bölge insanının pideyi çok sevdiğini ve pizzayı kolay kolay benimsemeyeceğini düşündüğünü anlatan Kırbey, “Karadeniz’deki şubelerimiz en iyi satış yapanlar arasında. Özellikle kavurmalı pizzayı çok sevdiler. Yakında bütün Karadeniz’e pizza servisi yapacağız” diye konuşuyor.

Peki Türk damak tadına uygun ürünler nasıl çıkıyor? Tüketicilerden gelen talepler doğrultusunda geliştirdikleri ürünler olduğu gibi Pizzabulls ekibinden çıkan fikirleri de değerlendirdiklerinin altını çizen Kırbey, bunun için ödüllü yarışmalar düzenlediklerinden de bahsediyor. Capata peynirli ekmek ve dönerli pizzanın bu yarışmada ortaya çıktığının altını çizen Kırbey, özellikle tavuk butları ve pideye rakip olan Capata peynirli ekmeklerin Pizzabulls’un favori ürünleri arasında olduğunu da sözlerine ekliyor. Bugün Türkiye’de neredeyse 100 bin kişiye bir pizza dilimi düştüğünü belirten Kırbey, eski tüketim alışkanlıklarını yıkmanın kolay olmadığını anlatıyor.

Yurtiçi ve yurtdışında şubeleşecek

Bugün 6 ilde 47 şubeye ulaştıklarını ifade eden Kırbey, yılı 60 milyon TL ciro ile kapatacaklarını söylüyor. Önümüzdeki yıla dair hedef ise oldukça iddialı. Çünkü Kırbey, önümüzdeki yıl ciroyu katlama hedefinde. 2018’de 20 ilde 70 şubeye ulaşarak 120 milyon TL’lik bir ciro elde etme planları yapan Kırbey, 2016 sattıkları toplam 2 milyon pizzayı, bu yıl 4 milyona, 2018’de ise 8 milyona çıkarmak niyetinde.

Türkiye’deki herkese pizza yedirme iddiasında olan Kırbey’in hedefi Türkiye ile sınırlı değil. Yakın zamanda Londra’da bir şube açmaya hazırlanan Kırbey, 2019’da ise dünyada en çok pizza tüketen Amerikalılara pizza satmayı planlıyor.

İngilizler Türk Pizzası Yiyecek

Ocak sonunda Londra’da ilk Pizzabulls şubesi kapılarını açacak. Dünyanın en büyük pizza tüketici İngiltere Kırbeyi’nin dikkatinde kaçmadı. İngiltere’de yılda kişi başına 11 pizza tüketiliyor. Türkiye’de ise oran sadece 3. Türkiye pazarının neredeyse 4 katı büyüklüğe sahip İngiltere yakında Türk pizzası ile tanışacak. Kırbeyi yurtdışıdaki ilk deneyimleri için şunları söylüyor: “İngiltere’de pizza tüketimi her yıl yüzde 5 büyüyor. Bu pazarda olmak bizim için çok iyi bir deneyim olacak. İngiliz tüketicilerin damak tadına uygun yeni pizza çeşitleri hazırladık. Yüzde yüz Türk markası olarak İngiltere’de olacağız. Yurtdışında kazandığımız parayı yine Türkiye’ye yatıracağız. Amacımız Türk pizzasını dünyaya götürmek. İngiltere’den sonra sırada Malta şubemiz açılıyor. Geçtiğimiz ay İran ve Azerbeycan'dn teklif aldık. ABD, Çin ve Rusya gibi büyük pazarlara girmek istiyoruz.. İngiltere'de kazanacağımız deneyim bizi bu pazarlara hazırlayacak.”

Altyapıya 1 Milyon Dolar Yatırdı

Pizzabulls 2018’de 70 şubeye ulaşacak. Kırbeyi, şirketinin altyapısını büyüme planları ile birlikte yeniden inşa etti. 2015 yılında altyapıya 1milyon dolarlık yatırım yaptı. Pizzahamurundan tatlılara kadar tüm ürünler Ümraniye’deki merkezden şubelere gönderiliyor. Sadece üretim değil, çağrı merkezinden lojistiğe kadar tüm birimler de merkezdetoplandı. Yaptığı işin doğasında ‘hız ve dinamizm’ olması Kırbeyi bu kararı almasını gerektirdi. “Bu sayede kampanya yapmak isteyen bir şubemizin broşürünü, sosyal medyadan yapılacak duyurusunu yada ürününü 1-2 gün içinde hazırlayıp gönderebiliyoruz. Servisteki hızımız bu tür çalışmalar sayesinde oluyor. Her şubeden istenilen noktaya 30 dakikada servis yapıyoruz” diyor Kırbeyi. Altyapı yatırımları ile birlikte marka cirosunu da yüzde 50 oranında artırdı. Geçen yıl 50 milyon TL ciro yapan şirketin gelecek yıl hedefi ise 70 milyon.