Ambalaj üreticisi Sarten, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve ambalaj sektörünün en prestijli yarışmalarından biri olan WorldStar 2018’de 2 ödüle layık görüldü.

Dünya Ambalaj Örgütü'nün 45'incisini düzenlendiği WorldStar 2018 Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye'nin önde gelen ambalaj üreticilerinden Sarten, Avustralya'nın Gold Coast kentinde düzenlenen yarışmadan iki ödül ile döndü. Şirket, "İçecekler" kategorisinde "Sek 2 Lt'lik Ayran Şişesi", "Diğer" kategorisinde ise "Petrol Ofisi 10 Litre ve 20 Litre Madeni Yağ Bidonu" ürünleriyle ödüllerin sahibi oldu.

Uluslararası yarışmalara katılmaya devam edecek

WorldStar 2018’den 2 farklı kategoride ödül aldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirten Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, "Ar-Ge'ye ve inovasyona verdiğimiz önemle sektörümüzü daha ileriye taşımak için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Uluslararası ambalaj yarışmalarına katılarak Türkiye ambalaj sanayimizi küresel rekabette bir adım öne çıkarıyoruz. Küresel piyasalarda konumumuzu daha ileriye taşımak için bu yarışmalara katılmaya devam edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Worldstar’dan iki ödülle döndük. Bu ödülde emeği geçen tüm Sarten ailesine teşekkür ederim” diye konuştu.

Ödül kazandıkları ürünlerle ilgili bilgi veren Zeki Sarıbekir, “Sarten olarak tesise hammaddenin girişinden, ürün sevkiyatına kadar olan bütün aşamalarda makine, metod, insan, maliyet yönetiminde çevreye duyarlı bir sistem içerisinde çalışmayı hedefliyoruz. Bugün ödül alan iki projemizde de daha az hammadde kullanarak hem hammadde hem de enerji tasarrufu sağladık. İçecekler kategorisinde Sek 2 Lt'lik Ayran Şişesi benzeri ambalajlardan daha hafif ve daha dayanıklı. Bu üründe yüzde 6 hammadde tasarrufu sağlanmıştır. Ödül kazandığımız bir diğer ürün ise Petrol Ofisi 10 Lt ve 20 Lt madeni yağ bidonları benzerlerine göre 50 gr daha hafif ve yüzde 12 daha dayanıklıdır. Köşelerin tasarımı sayesinde, madeni yağ bidonu dikey mukavemeti maksimum seviyeye çıkartılarak nakliye kolaylığı da sağlanmıştır” dedi.