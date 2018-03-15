Dünya devlerini geride bıraktı

Dünyanın en büyük 250 müteahhidi arasında yer alan Polatyol, Kuveyt tarihinin en büyük projesinde 165 milyon dolarlık altyapı işleri ihalesini kazandı.

Yurtiçinde ve yurtdışında peş peşe üstlendiği projeler ve yatırımlarıyla ENR tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 250 müteahhidi arasına giren Polatyol, Kuveyt tarihinin en büyük projesindeki önemli bir ihaleyi de kazanmayı başardı. Polatyol, Kuveyt’teki gayrimenkul açığının giderilmesi hedefiyle tamamen yeni olarak planlanacak Al Mutlaa kentinin 700 hektarlık bölümünün altyapı işlerini yapacak. 165 milyon dolar bedelli ihale sözleşmesi geçtiğimiz Çarşamba günü Kuveyt’te düzenlenen törenle imzalandı.

Kuveyt İskan İşleri Bakanı Dr. Jenan Buşehri, “Bu ihaleyle, ülke tarihimizin en büyük projesi AL Mutlaa şehir projemizin altyapı işlerinin tüm ihalelerini tamamladık. 112 bin ailemiz bu şehre yerleşecek. Şehir ahalisi çok istekli. Bir an evvel evlerine yerleşmek istiyor. Polatyol’dan işleri hızlandırmak ve bir an önce bitirmek için üç vardiya halinde çalışmasını talep ettik. Gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz” dedi.

İmza töreninde katılan Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, ihaleyi kazanan Polatyol’un aldığı işi belirlenen takvime göre ve yüksek kalitede tamamlama noktasında büyük özen göstereceğinden hiç şüphe duymadıklarını vurguladı.

Polatyol Yönetim Kurulu Üyesi Celaleddin Polat, uzun süredir üzerinde çalıştıkları ihaleyi kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Kuveyt yönetiminin çok değerli bir proje. 100 bin kilometre alana yayılacak, 112 bin ailenin yaşayacağı, yepyeni bir kent inşa edilecek. Dünyanın en önemli inşaat şirketlerinden oluşan 20 grup ihaleye katıldı. Bir Türk şirket olarak, tüm küresel rakiplerimizi geride bırakarak bu önemli projeye adımızı yazdırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Projeyi mutlaka belirlenen takvime göre 24 ayda en iyi şekilde tamamlayacağız” diye konuştu.

AL Mutlaa Şehri’nin 700 hektarlık altyapısı inşa edilecek

Kuveyt’in 2030 yılına kadar 2.6 milyon kişi için konut ihtiyacının karşılanması için tamamen sıfırdan inşa edilecek 100 bin kilometrekarelik Al Mutlaa kentinde tasarlanan 12 mahallede 112 bin aile yaşayacak. Polatyol’un taahhüdünde yapılacak proje, 12 mahalleden N1 ve N4 numaralı iki mahalleyi kapsıyor. İki mahallenin toplam yüzey alanı yaklaşık olarak 700 hektar.Bu alanda yollar, sosyal tesis alanları, ticari sahalar vs. dahil tüm altyapı tesislerinin yapım işleri bulunuyor.