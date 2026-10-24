ebebek 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

ebebek’in 2026 yılı üçüncü çeyrek konsolide hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 10,5 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde FAVÖK marjı 2,7 yüzde puan artışla yüzde 17 seviyesinde gerçekleşirken, net kâr 315 milyon TL oldu

ebebek, 25. yılında 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Enflasyon muhasebesi uygulamaları kapsamında hazırlanan konsolide finansal tablolara göre şirket, yılın üçüncü çeyreğinde büyüme ve verimlilik odağını korurken fiziki ve dijital kanallarındaki gelişimini sürdürdü.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan sonuçlara göre ebebek’in 2026 yılı üçüncü çeyrek konsolide hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 10,5 milyar TL’ye ulaştı. Şirket aynı dönemde 2,6 yüzde puan artışla yüzde 39,2 brüt kâr marjı, 2,7 yüzde puan artışla yüzde 17 FAVÖK marjı ve 315 milyon TL net kâr açıkladı. 2026 yılının ilk dokuz ayında ise hasılat yüzde 19 artarken, net kâr 716 milyon TL oldu.

Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ebebek, Türkiye’de 321, yurt dışında ise 5 mağazasıyla faaliyetlerini sürdürdü. Üçüncü çeyrekte Türkiye’deki mağaza ziyaretçi sayısı 15 milyonu, ebebek.com internet sitesi ziyaret sayısı ise 32 milyonu aştı. Aynı dönemde Türkiye’deki toplam ürün satış adedi, özellikle araç-gereç ve tekstil kategorilerinin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,2 artarak 33,5 milyona yükseldi. Mağaza çalışan devir hızındaki gözle görülür düşüşün etkisiyle mağaza genel performans metriklerinde elde edilen iyileşmeler, mini konsept mağazaların kârlılığını artırmaya yönelik kira iyileştirme gayretleri ve ürün portföy optimizasyonu çalışmaları da FAVÖK’e olumlu etki etti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ebebek Mağazacılık A.Ş. Genel Müdürü Can Karadeniz, “Türkiye operasyonlarımızın güçlü performansıyla öne çıktığı, yurt dışı operasyonlarımızda yapılan transformatif çalışmaların da olumlu etkilerini görmeye başladığımız bir çeyreği geride bıraktık. Bebeveynlerin değişen ihtiyaçlarını yakından anlamak ve bu ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirmek, yılın kalanında da çalışmalarımıza yön veren temel önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecek.” dedi.