EduProfill Investments, sektör içerisinde eğitmen, yönetici, müdür, genel müdür ve nihayetinde CEO olarak 20 yıllık aktif bir deneyimin yanı sıra, sektör temsilcileri tarafından İstanbul Ticaret Odası Özel Eğitim Komitesi Üyesi seçilerek üç yıl hizmet veren Sezai Eyüpoğlu tarafından kuruluyor. Dershanecilik ile başlayan kurumsal yapılanma vizyonunu anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek okul projeleriyle genişleten Eyüpoğlu, 50’den fazla şubeye sahip bir kurumsal dershane zinciri, 11 kampüse sahip bir özel eğitim kurumu ve son olarak kurumsal etüt merkezlerinin fizibilite, yatırım, marka konumlandırma, mimari yapılanma, eğitim sistem kurulum, entegrasyon ve koordinasyon süreçlerine liderlik etti.

Sezai Eyüpoğlu önderliğinde proje gelişim süreçlerini başlatan EduProfill Investments, eğitim yatırım analistleri, şirketler hukuku uzmanları, marka stratejistleri, mimari danışmanlar, finans uzmanlarından müteşekkil bir yapılanma. 2017 yılında aktif hale gelen EduProfill Investments, bugün bünyesindeki 5 kampüse sahip Devr-i Alem Kolejleri ve 4 kampüsle eğitim hizmeti veren Form Kolejleri ile büyümesini sürdürüyor.

Yatırımcıya özel seçenekler

EduProfill Investments, bireysel ya da kurumsal girişimcilerin, sermaye hacimlerinin kapasitesi oranında bilfiil ya da EduProfill ortaklığıyla proje geliştirebilmelerini sağlıyor. Platform bunu yaparken, alışılmış franchising kalıplarının dışına çıkarak yatırımcıya farklı ve avantajlı seçenekler sunuyor.

EduProfill Investments, profesyonel hizmet alanını temel olarak “Eğitim Yatırım Danışmanlığı” ve “Fon Yönetim Platformu” olarak iki başlık altında sınıflandırıyor. Eğitim Yatırım Danışmanlığı’nı ise girişimci ve yatırımcılara “Ticari Yapılanma” ve “Eğitim Yapılanması” olmak üzere iki aşamada sunuyor. Ticari Yapılanma’da verilen hizmetler arasında Hukuksal Danışmanlık, İş Geliştirme Strateji ve Karlılık Yönetimi ile Eğitim Mevzuatı Uyum Yönetimi yer alırken; Eğitim Yapılanması konusunda sırasıyla 6 yol izleniyor: Eğitim Sistem Kurulum/Entegrasyonu, Marka Konumlandırma, Mimari Yapılandırma, İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim Kaynakları Yönetimi ve İdari Sistem Kurulumu.

Girişimci ve yatırımcılar, kararlarını takiben EduProfill Investments’dan birbirini tamamlayan profesyonel aşamaların tamamı konusunda bütünsel hizmet alabilecekleri gibi; süregiden yatırım süreçlerinin herhangi bir aşamasında da kurumsal destek alabiliyorlar.