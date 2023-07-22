Eksim Holding YK Başkanı Ebubekir Tivnikli: 2 sektöre daha gireceğiz

Son 20 yılda yaptıkları yatırımın daha fazlasını önümüzdeki 3 yılda yapacaklarını söyleyen Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, “3 yılda 3 milyar dolar yatırım yapacağız” dedi.

Röportaj: Ayçe Tarcan / atarcan@capital.com.tr

35 yaşındaki Ebubekir Tivnikli, Türkiye’nin en genç patronlarından. Babası Abdullah Tivnikli’nin vefatının ardından 4 yıl önce, 31 yaşında Türkiye’nin büyük enerji ve gıda gruplarından Eksim Holding’in başına geçti.

10 bin kişiye istihdam sağlayan, geçen yılı iki kattan fazla büyüyerek 80 milyar TL ciroyla kapatan holdingin kaptan koltuğunda oturan Tivnikli, aile işinde çalışmaya küçük yaşlarda başladığını anlatıyor.

Babasının rahatsızlığında işleri yöneterek tecrübe kazandığını söyleyen Tivnikli, Eksim’in önümüzdeki dönemde daha agresif büyüyeceğini ifade ediyor. Babasının vefatının ardından iki yıl boyunca büyük yatırım kararı almayıp beklemeyi tercih ettiğini anlatan Tivnikli, iki yolun sonundaysa start up yatırımları, Eksun Gıda’nın halka arzı ve Aslı Börek’in satın alması gibi önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söylüyor.

“Kendimizi yatırım holdingi olarak konumluyoruz, yatırım iştahımız yüksek” diyen Tivnikli, enerji, gıda ve girişim sermayesinde büyümeye devam edeceklerini, bunun yanında iki yeni sektöre daha girmeyi istediklerini belirtiyor.

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli; 2023 boyunca 10 girişime daha yatırım yapmayı planladıklarını ifade ediyor.

* RÖPORTAJIN TAMAMININ YER ALDIĞI CAPİTAL TEMMUZ 2023 SAYISINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ