Emper, Azerbaycan'da bayi ağı kuracak

Türkiye’de toplam lüks ürünler pazarının bu yıl 7 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. En hızlı büyüme beklenen kategori ise aksesuar, mücevher ve saatler. Kadınların pek çok aksesuarı olmasına rağmen erkeklerin aksesuar seçenekleri nispeten daha sınırlı. Kol düğmesi, kemer ve saat en çok tercih edilenlerden. Ancak bir gerçek var ki lüks pazarın müşterileri farklı ve yeni arayışlar içinde. Lüks ürünleri tercih eden erkekler de özellikle bu sınırlı aksesuar seçenekleri arasında kimsede olmayan tasarımların peşine düşüyorlar. Kişisel bakıma ve modanın önemli yer tuttuğu yaşam tarzına sahip günümüz erkekleri, artık tarzları ile fark yaratmaya önem veriyor. İşte bunu gören iki girişimci, Orhan Güzelaydın ile Samet Memişoğlu, geçen yıl kurdukları Emper - Luxury Accessories ile bu ihtiyacı çözmek için harekete geçmiş. İlk önce İsviçre markası TF Est. 1968’in Türkiye ve Azerbaycan distribütörlüğünü alan şirket hali hazırda dünyanın önemli aksesuar markalarıyla da görüşmeyi sürdürüyor.

TASARIMLARI PATENTLİ

İlk olarak TF Est. 1968’i seçme nedenlerinin eşsiz ve patentli tasarımları olduğunu söyleyen Samet Memişoğlu, markanın kol düğmesi, kemer, saat ve kalemleriyle erkeklere, eşsiz ve geniş bir aksesuar seçeneği sunduğunu belirtiyor. TF Est. 1968 bilinen normların çok ötesindeki cüretkar tasarımlarında iç kısımları hareket eden, ancak bir mekanik saatte görülebilecek olan Tourbillon ve Moonphase gibi sistemleri, kol düğmeleri ve kalemlerin iç kısımlarına yerleştirerek centilmenlerin şıklığını tamamlıyor. Birçok modelinde altın, rutenyum ve palladyum gibi değerli madenlerin kullanıldığı ürünler iç kısımlarında “TF Openside Movement” sistemini barındırırken, kol düğmelerinin üst kısımlarını kapatan safir kristal cam ile saat dünyasına atıfta bulunuyor. “Swiss Made” etiketi taşıyan ürünler düşük özgül ağırlığı ve dayanıklılığı ile öne çıkarken, sıradan aksesuarların durağanlığından uzaklaştırıp, dinamik bir duruş sergiliyor.

Kol düğmeleri ortalama 500 İsviçre Frangı’na satılırken, kemerleri ortalama 600 İsviçre Frangı’na, kalemler ise ortalama bin 200 İsviçre Frangı’na alıcı buluyor.

2018 HEDEFLERİ

Bugün Emper’in 15 bayisi var. Yıl içinde İzmir, Adana ve Antalya’da lüks perakende sektöründe faaliyet gösteren yeni bayilerle anlaşmak istediklerine vurgu yapan Memişoğlu, lüks tüketicinin rağbet ettiği markaları satan mağazalarda kendilerini konumlandıklarını anlatıyor. Yakın zamanda Azerbaycan’da da bayilik ağı oluşturacaklarını söyleyen Memişoğlu, yeni markalarla görüşmelerinin sürdüğünün de altını çiziyor. Memişoğlu hedefini ise lüks aksesuar denilince akla ilk gelen markaları temsil eden şirket olmak olarak özetliyor.