Bünyesinde Enerjisa Enerji A.Ş. ve Enerjisa Üretim A.Ş. şirketlerini bulunduran, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı’na Kıvanç Zaimler atandı. Bu atama ile birlikte Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Enerjisa Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini de Kıvanç Zaimler üstlenecek. Enerjisa Enerji CEO’luğuna ise Ziya Erdem getirildi.



Zaimler ve Erdem, 1 Temmuz itibarıyla yeni görevlerine başlayacak.



Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Enerjisa Enerji’nin başarılı yolculuğuna liderlik etmek üzere CEO olarak atanan Ziya Erdem’i tebrik ederek, “Erdem’in tecrübeleri ile 20 milyon nüfusa hizmet verdiğimiz, Topluluğumuz için stratejik öneme sahip olan enerji alanında değerli katkılar sağlayacağına ve Enerjisa Enerji’nin başarılı performansının katlanarak artacağına inanıyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi



EN SON ERİCCSON TÜRKİYE CEO'SUYDU

1963 doğumlu olan Ziya Erdem, 1984 yılında U.S. International University San Diego İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1986 yılında U.S. National University San Diego’da aynı bölüm üzerine yüksek lisans programını tamamladı. 1988 yılında Pabalk Şirketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Ziya Erdem, sırasıyla Mansan Mantar Gıda Sanayi, TicaretNet, Türk Nokta Net, Sabancı Telekomünikasyon, İnterkom Telekomünikasyon ve CETEL Çalık Enerji Telekomünikasyon’da üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görev aldı.



2008 yılında telekom operatörlerine teknoloji ve servis sağlama alanında dünya lideri Ericsson’a katılan Ziya Erdem 2010 – 2017 yılları arasında Ericsson Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Ericsson Türkiye Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2017 yılından bugüne Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Dijital Dönüşüm konularında Danışmanlık hizmeti vermektedir.



55 yaşında olan Ziya Erdem, evli ve bir çocuk babasıdır.