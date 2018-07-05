Etiler Marmaris'ten franchise atağı

Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, kendi işini kurmak isteyen yatırımcıları güçlü işleyiş ve düzene sahip, Etiler Marmaris franchising sistemine davet etti.

Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, kurulduğu günden bu yana seçkin, güvenilir ürünler sunan yüzde 100 yerli bir marka olma bilinciyle hareket eden Etiler Marmaris’in bu misyonunu sürdürdüğünü söyledi.

Etiler Marmaris markasının gelişmeye ve yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini belirten Çevik şöyle devam etti:

“ 2018 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. Bu yılın ilk 4 ayını kapsayan bir sürede Gaziantep, Tekirdağ, Biga (Çanakkale), Gebze (Kocaeli) ve Çekmeköy, Göztepe, Kavacık Medipol Üniversitesi (İstanbul) şubelerimizin açılışlarını yaptık. Beş yeni şube için de sözleşmemiz var. Sözleşmesini yaptığımız şubelerin inşaatı devam ediyor.

Franchising olanakları

Etiler Marmaris’in bir yandan altyapısını geliştirirken, diğer yandan uygun koşullarda franchising olanakları sağladığını belirten Çevik, kendi işini kurmak isteyen yatırımcıları güçlü işleyiş ve düzene sahip, Etiler Marmaris franchising sistemine davet etti.

Hızlı Yemek (Fast Food) sektöründe Türkiye’nin en eski ve tanınmış markalarından birisi olan Etiler Marmaris’in yatırımcılara bir dizi avantaj sağladığını vurgulayan Çevik, “Yüksek standartlara sahip bir üretim ve dağıtım, lezzetli, besin değeri yüksek ürünler müşterilerde güven oluşturuyor, satışlarımız düzenli olarak artıyor, franchising sistemimize dahil olanlar kazanıyor” dedi

Etiler Marmaris’in franchising seçenekleri, yatırımıcılara sağladığı olanaklar ve franchising bedelleri şu şekilde sıralanıyor:

Franchising seçenekleri

Express, Klasik ve Concept olmak üzere 3 farklı işletme seçeneği bulunan Etiler Marmaris. lokasyon seçiminin doğruluğundan başlayarak, mimari tasarım, menü oluşumu, eğitimler, personel seçimine kadar tüm sürece dahil oluyor ve şubeyi franchising alan kişiye eksiksiz teslim ediyor. Teslim sonrasında da düzenli olarak şubeyi ve işletmeciliğini denetliyor ve gelişmiş tedarik zinciri ile tedarik sağlıyor.

Etiler Marmaris ile çalışmak isteyenler şirketin web sayfasından franchising koşullarını kolaylıkla öğrenerek yetkili kişilerle iletişime geçebiliyor ve yatırım maliyeti uygun kârlı ve zevkli bir iş ortaklığı süreci için ilk bilgileri alabiliyor.