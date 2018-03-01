'Evde' ürün serisi büyüyor

Maysa Gıda, yeni piyasaya çıkardığı “Evde” serisindeki ürünleri Grand Hyatt Otel’de düzenlediği basın toplantısında tanıttı. Toplantıya; Maysa Gıda Genel Müdürü Nurdan Baloğlu ve ünlü sunucu Çağla Şikel katıldı.

“Ev yapımı” olan ürünlere rağbetin gün geçtikçe arttığına değinen Maysa Gıda Genel Müdürü Nurdan Baloğlu; Maysa Gıda altında kurulan “EVDE” markası ile evlerinde farklı lezzet arayanların ve mutfağını hobi alanına çevirenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak sağlıklı ve pratik evde ürün setlerimizi geliştirdiklerini vurguladı.

PROBİYOTİK ÇAĞI BAŞLIYOR

İlk etapta peynir, probiyotik yoğurt, kefir maya setlerini piyasaya çıkartacaklarını söyleyen Baloğlu, “Amacımız herkesi kolay ve pratik yapabileceği sağlıklı gıdalar ile buluşturabilmek. Özellikle yoğurdumuzun içeriğinde bulunan sağlık kaynağı olan probiyotiğin öneminin farkındayız. Toprakla uğraşmıyor olmamız, doğadan uzaklaşmamız, bizi probiyotiklerden de uzaklaştırdı. Şehirleşme ve nüfus artışı nedeniyle bu kaçınılmaz bir süreçti. Ama insanoğlu yararlı bakterilerin farkına vardı. Antibiyotik çağı bitti! Probiyotik çağı başlıyor. Bugün probiyotiklerin kanser tedavisinde dahi kullanılabileceği konusunda çalışmalar yapılmakta. Ama insanlar probiyotiği ilaç olarak almak istemiyorlar. Evde yoğurt yaparken probiyotikli maya kullanımı sayesinde doğal yollarla alamadığımız probiyotiği de almış oluyoruz.” diye konuştu.

“EVDE YAPILACAK ÜRÜNLER PAZARININ EN BÜYÜK OYUNCUSU OLACAĞIZ”

Probiyotik yoğurt, peynir, kefir, çikolata, ekmek gibi geniş skaladaki ürün yelpazesi ve kaliteli tadı ile “evde yapılacak ürünler” pazarının en büyük oyuncusu olmaya aday olduklarını da söyleyen Baloğlu; “Önümüzdeki dönemde yerli olan markamızın global pazardaki payını büyütebilmek adına farklı çalışmalar planlıyoruz. Şu an için Ortadoğu, Balkan ülkeleri ve Rusya’ya ihracat yapıyoruz. Ancak yakın zaman içerisinde farklı coğrafyalarda da ürünümüzü ihracat edeceğiz. Bunun için de fuar organizasyonları gibi kısa vadede geri dönüş alabileceğimiz etkinliklere katılacağız” dedi.

Yeni ürünlerinin yanı sıra tesis ve alt yapı alanında da yatırımlarının olduğuna değinen Balcıoğlu, İzmir Tire’de 15 dönümlük arazide yeni bir inşaata başlamayı planladıklarını ve yapılacak yatırımlar ile bulundukları şehirlerde önemli oranda istihdam yaratmayı hedeflediklerini belirtti.