GarentaXpress artık ücretsiz

GarentaXpress ile araç kiralamak isteyen müşteriler, bir defaya mahsus sözleşme imzalayarak sonraki kiralamalarında şubeye uğramadan ve hiçbir ücret ödemeden aracını hemen teslim alabilecek

4 HAZİRAN, 20180
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GarentaXpress artık ücretsiz

Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren araç kiralama pazarının yenilikçi markası Garenta, geliştirdiği uygulamalarıyla müşterilerine kolaylık sunmaya devam ediyor. Garenta’dan araç kiralamak isteyen müşteriler bir defaya mahsus sözleşme imzaladıkları takdirde, online olarak yaptıkları tüm kiralamalarında şubeye gitmeye gerek kalmadan teslim noktasından araçlarını alabilecekler.

GarentaXpress’in müşterilerine sunduğu bir diğer avantaj ise kiralama süresine bakılmaksızın tüm Garenta müşterilerine uygulamanın ücretsiz olması. Garenta’nın bu yeni hizmeti hakkında detaylı bilgi  www.garenta.com.tr/garentaxpress/ adresinden alınabilir.

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