Vatandaşlık ve Oturum Programları ve Uluslararası Yatırım konularında tüm dünyada faaliyet gösterenGlobal Information Consulting Group’nin (GICG), Adriyatik ülkesi Montenegro’nun (Karadağ) tanıtımı amacıyla Çırağan Sarayı’nda “Montenegro Yatırım Fırsatları” Paneli düzenledi.

Global Information Consulting Group’nin (GICG) Türkiye Ortağı ve Uluslararası Operasyonlar Başkanı Mehmet Derya Adıgüzel ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Montenegro tanıtımı ve yatırım fırsatları ve GICG’nin Montenegro ofisi vasıtasıyla yatırımcılara nasıl yardımcı olacağı ele alındı.

Mehmet Derya Adıgüzel’in Moderatörlüğü’nde gerçekleşen panelde Montenegro Büyükelçisi Branko Milic, Montenegro Başbakanlığı Yabancı Yatırımlar Kurumu (MIPA) Başkanı Milos Jovanovic, Adriatic Capital-GICG Montenegro Başkanı Marko Gvezdonovic ve GICG Direktörü Atef El Kadi konuşmalar gerçekleştirdi.