GICG'den Montenegro paneli

Adriyatik ülkesi Montenegro’nun (Karadağ) tanıtımı amacıyla Çırağan Sarayı’nda “Montenegro Yatırım Fırsatları” Paneli düzenlendi.

10 MAYIS, 20180
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GICG'den Montenegro paneli

Vatandaşlık ve Oturum Programları ve Uluslararası Yatırım konularında tüm dünyada faaliyet gösterenGlobal Information Consulting Group’nin (GICG), Adriyatik ülkesi Montenegro’nun (Karadağ) tanıtımı amacıyla Çırağan Sarayı’nda “Montenegro Yatırım Fırsatları” Paneli düzenledi.

Global Information Consulting Group’nin (GICG) Türkiye Ortağı ve Uluslararası Operasyonlar Başkanı Mehmet Derya Adıgüzel ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Montenegro tanıtımı ve  yatırım fırsatları ve GICG’nin Montenegro ofisi vasıtasıyla  yatırımcılara nasıl yardımcı olacağı ele alındı.

Mehmet Derya Adıgüzel’in Moderatörlüğü’nde gerçekleşen panelde Montenegro Büyükelçisi Branko Milic, Montenegro  Başbakanlığı Yabancı Yatırımlar Kurumu (MIPA) Başkanı Milos Jovanovic, Adriatic Capital-GICG Montenegro Başkanı Marko Gvezdonovic ve GICG Direktörü Atef El Kadi konuşmalar gerçekleştirdi.

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