Tezman Holding tarafından 1961 yılında, İstanbul Kağıthane’de kurulan Sel Sanayi, o yıllarda sadece teknik jelatin/tutkal üretmek üzere çalışmalarına başlamıştı. 1984 yılında üretim hattını tabakhanelere ve suya sahip olan Balıkesir, Gönen’e taşıdı. 2008 yılında Gönen tesislerine yeniden yatırım yaparak kolajen konusundaki 50 yıllık tecrübesini ve knowhow’unu kullanıp,teknik jelatin üretiminin yanı sıra, yüzde 100 sığır derisinden gıda ve farmasötik jelatin üretimine başladı. Böylelikle bir ilki gerçekleştirip Türkiye’nin ilk gıda ve farmasötikjelatin üreticisi unvanını kazanarak SelJel markasını yarattı.

Sığır jelatini konusunda uzmanlığını ortaya koyan Sel Sanayi, son teknolojiyle kurduğu fabrikasında üretiminin başlamasının ardından, 2010 yılında Avrupa Birliği’ne O-E-10-0084 numarasıyla akredite olurken 2012 yılında Türk Standartları Enstitüsü’ne başvurarak TSE onaylı ilk helal sertifikasına sahip oldu. 2014 yılında ise Endonezya ve Malezya’da tanınan Helal Certificates Institute’den Helal Gıda belgesini aldı. Ayrıca ISO 9001, BRC V7, OHSAS 18001 kalite belgelerine sahip kuruluş olma özelliğini de taşıyor. Uluslararası gıda normlarına uygun üretimine, Balıkesir Gönen’de 25 bin metrekare üzerine inşa edilen fabrikasında, yıllık 6 bin tonu aşkın kapasitesiyle halen devam ediyor. Sel Sanayi, Seljel markasıyla üretiminin yüzde 40’ını iç piyasaya sunarken, yüzde 60’ını da başta Avrupa olmak üzere Amerika, Ortadoğu ve Asya’nın 25 ülkesine ihraç ediyor. SelJel markalı gıda jelâtini şekerleme, yumuşak şeker, marshmallow, pişirilebilir paket tatlı üreticileri arasında yer alan dünya devleri tarafından da kullanılıyor.

2018’de 50 milyon TL yeni yatırım

2018 yılına hızlı giren Sel Sanayi, 2018 ve 2019 yıllarında 50 milyon TL yeni yatırım yaparak üretim kapasitesini ve istihdamını arttırmasının yanında, yine bir ilki gerçekleştirip Türkiye’de daha önce üretilmeyen yepyeni bir sektöre girmeyi de planlıyor.AR-GE çalışmalarına büyük önem veren Sel Sanayi, SelJel markasının geliştirilmesi ve ürünlerini çeşitlendirilebilmesi için cirosunun yüzde 1,5’unuaraştırma ve geliştirmeye ayırıyor.



