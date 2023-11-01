Grundig, ilk deneyim mağazasını İstanbul'da açtı

Avrupa’nın önde gelen ev elektroniği markası Grundig, ilk deneyim mağazasını Cumhuriyet’in 100. yıldönümünde tüketicileriyle buluşturdu. İstanbul Marmara Park AVM’deki MediaMarkt içinde açılan Grundig mağazası, markanın sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını deneyim alanına da taşıyor. Mağazanın logosu da Arçelik Back2Life atölyesinde atık malzemelerin ileri dönüştürülmesiyle oluşturuldu.

Arçelik’in sürdürülebilir ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken Grundig markası, ilk deneyim mağazasını İstanbul Marmara Park AVM’deki MediaMarkt’ta açtı. Cumhuriyetin 100. yıldönümü olan 29 Ekim 2023’te kapılarını açan Grundig mağazası, 87 metrekarelik bir deneyim alanında, elektronik, beyaz eşya, küçük ev aletleri kategorilerindeki en yeni teknoloji ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor.

Grundig’in sürdürülebilir yaşam biçimlerine ilham vermek üzere tasarladığı deneyim alanında, markanın, sepet aksesuarları deniz kabuğu bazlı bioplastik kullanılarak üretilen bulaşık makinesi gibi çevre dostu ürün ve teknolojileri yer alıyor.

Grundig mağazasının logosu da geri dönüşüm konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen Back2Life Atölyesi’nde atık malzemelerle hazırlandı. Arçelik’in bu yıl çalışmalarına başlayan sürdürülebilir sanat atölyesi Back2Life’ta, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Tesislerinden çıkan malzemelerle tasarımlar yapılıyor.

Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında geniş çapta iletişim yapan ilk marka olan Grundig, gıda israfından iklim krizine, denizlerde plastiksiz yaşama kadar birçok konuda toplumda bilinç yaratmayı amaç edindi.

Ev elektroniği kategorisinde en geniş ürün yelpazesine sahip olan Avrupalı marka olma özelliğini taşıyan Grundig, 2017 yılında başlattığı “Ruhun Doysun” projesiyle de sürdürülebilir bir yaşam tarzı için farkındalığı artırmayı hedefliyor.