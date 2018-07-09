Hem yurt içi hem yurtdışında büyüyecek

Ali Kodal ve Can Kutluçınar adlı iki genç girişimci tarafından hayata geçirilen Walter’s Coffee, yurtiçinde mağaza sayısını artırıken, yurtdışına da açılıyor.

2015 yılında Breaking Bad dizisinden esinlenerek Kadıköy Moda’da açılan ve kahve laboratuvarı konseptiyle 3. nesil kahveciler arasında farklı bir yer edinen Walter’s Coffee Roastery, dördüncü şubesini Emaar Square Mall’da açtı.

Ali Kodal ve Can Kutluçınar adlı iki genç girişimci tarafından hayata geçirilen Walter’s Coffee, yurtdışına da açılıyor.

2016’da New York, 2017’de Dubai ve geçtiğimiz aylarda da Katar’ın başkenti Doha’da yeni bir şube açan Walter’s Coffee Roastery ortaklarından Ali Kodal, "Konseptimizi Doha'ya taşıdığımız için mutluyuz. Önümüzdeki süreçte daha birçok noktada kahve severler ile Walter’s Coffee'yi buluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyor.

Yurtiçinde ise dördüncü şubesini Emaar Square Mall’da açan şirket, yaz aylarında Çeşme’de Paradiso Alaçatı içerisindeki mağazasıyla da kahveseverlere hizmet verecek.