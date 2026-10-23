Her şehre ulaşma hedefiyle İç Anadolu’daki ilk mağazalarını açtı

JYSK, Türkiye’deki doğrudan yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. İç Anadolu bölgesindeki ilk mağazalarını eş zamanlı olarak Merkez Ankara AVM ve Podium AVM’de hizmete açan marka, “herkes için harika bir İskandinav teklifi” sunma vizyonuyla büyümesini sürdürüyor.

50 ülkede 3.600'den fazla mağazasıyla faaliyet gösteren JYSK, Mayıs 2023'te girdiği Türkiye pazarında “herkes için harika bir İskandinav teklifi” sunma vizyonuyla büyümesini sürdürüyor. İstanbul, Bursa, Aydın, Sakarya, Muğla ve İzmir yatırımlarının ardından, Türkiye’deki 16 ve 17’nci mağazalarını Merkez Ankara AVM ve Podium AVM’de hizmete sunan marka, İskandinav yaşam kültürünü erişilebilir fiyat ve kalite anlayışıyla Ankaralılarla buluşturdu.

Yatak odasından oturma alanlarına, banyodan bahçeye kadar yaşam alanlarının tüm ihtiyaçlarına tek adreste yanıt veren marka; fonksiyonel tasarımları ve zamansız estetiği başkentlilerin evlerine taşıyor. İlham veren dekorasyon köşeleri ve zengin koleksiyonlarıyla öne çıkan yeni mağazalar, Ankaralılara keyifli ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

“Ankara, Büyüme Stratejimiz Açısından Kritik Bir Adım”

İç Anadolu’ya markamızı başkentten taşımanın gururunu yaşadıklarını belirten JYSK Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Türkiye’deki varlığımızı genişletirken farklı şehirlerin ihtiyaçlarını ve potansiyelini odağımıza alıyoruz. Ankara’da iki mağazamızı aynı gün hizmete açmamız, büyüme stratejimizi yeni bir bölgeye taşımanın ötesinde, markamızın Türkiye’deki gelişimi açısından da önemli bir adımı oluşturuyor. Başkentten başlayarak İç Anadolu Bölgesi’nde daha fazla tüketiciyle buluşmayı ve JYSK’un İskandinav ev ve yaşam anlayışını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye pazarında önümüzde gördüğümüz potansiyel, uzun vadeli yatırım planlarımızı hayata geçirme konusunda bize güç veriyor” dedi.

“İskandinav yaşam anlayışını daha fazla eve taşımayı hedefliyoruz”

JYSK’un ürün yaklaşımına ve tüketicilere sunduğu değere değinen Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ev, günlük yaşamın en önemli parçalarından biri. Bu nedenle insanların yaşam alanlarını kendi ihtiyaçlarına göre düzenlemelerine yardımcı olacak, işlevsel ve estetik çözümleri erişilebilir fiyatlarla sunmayı önemsiyoruz. JYSK olarak İskandinav tasarımının sadeliğini ve kullanışlılığını farklı ürün kategorilerinde bir araya getiriyoruz. Ankara’daki yeni mağazalarımızla bu yaklaşımı daha fazla kişiyle paylaşırken müşterilerimizin evlerinde kendilerini iyi hissedecekleri alanlar oluşturmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda büyüme adımlarımıza hız kesmeden devam ederek, 5 Kasım’da açacağımız Mall of İstanbul mağazamızla 18’inci şubemize ulaşacağız.