Hizmet ihracatında yeni fırsat tercüme mi?

E-ticaretin %30 büyüme gösterdiği 2017 yılını takiben, pek çok hizmet sektöründen firma, pastadan kendine de pay edinme çabası ile online tarafa kanalize olma çabasında.

Kullanıcıların internetten alışveriş yapma alışkanlıkları arttıkça, eskiden offline olarak hizmet almaya alışık olduğumuz boyacı, çilingir, tercüme, temizlik, tamir gibi hizmet sektörü oyuncuları da online tarafa büyük yatırımlar yapmaya başladı.

Online tercüme hizmetleri sunan Protranslate.net kurucu ortağı ve Genel Müdürü Kerem Kalkancı, hizmet sektörünün online tarafa doğru yön çevirmesini şu şekilde yorumladı; “Günden güne ne istediğini bilen, online dünyanın fikir elçileri olan bilinçli tüketiciler artıyor. E-ticaret, markalar için büyük bir nimet gibi görünse de verdikleri hizmet ile tüketiciyi mutlu edemeyen markalar, kötü reputasyonları ile e-ticarete girişeym derken offline dünyadan iş alma kapasitelerini bile olumsuz etkileyebilmekte. Gelebilecek basit bir müşteri yorumunun milyonlarca kişi tarafından kolay okunduğunu bir internet dünyasında yaşadığımızı göz önüne alırsak tüketiciye verilecek hizmetin kalitesinin en üst safhada olması gerektiği aşikar. Kalite, bilinçli müşteri için artık çok daha ölçülebilir bir hal aldı.”

Global açılımlar ile Türkiye’ye ek olarak MENA bölgesi ülkeleri, İran ve şimdi de İspanya ile Avrupa ülkelerine tercüme hizmeti satışı gerçekleştirdiklerini belirten Protranslate.net kurucu ortağı Kerem Kalkancı, “Artık tek bir tıkla dünyanın neresinden olursa olsun bilgiye ulaşmak çok kolay olduğu için, global piyasalarda en kaliteli, ulaşılabilir ve hızlı hizmeti veren firmalar rağbet görüyor. Biz de bu yolda adımlar atarak Türkiye’den global bir marka çıkartma yönünde emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’deki 5000’den fazla mütercim tercümanımıza istihdam yaratarak global ölçekte iş yapacak uzmanlar haline getireceğiz.” şeklinde belirtti.

E-ticaret, hızla devam eden globalleşme ile farklı boyutlara taşınıyor. Mobil penetrasyonun artmasıyla alışveriş alışkanlıklarımız değişti. Dünya küçüldükçe ve internet erişimi cebimize kadar süper hızlarda girdikçe artık yurtdışından da hizmet almak kolaylaştı. Uluslararası platformda yarışabilecek düzeyde iş çıkartan firmaları önümüzdeki dönemde daha da çok duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Türkiye’den hizmet ihracı yapmak isteyen firmalara son dönemde verilen hibeler ve pazarlama – ekipman konusundaki devlet destekleri bu konudaki ihracat kapasitesini yükseltmeye yönelik oldukça çekici fırsatlar içeriyor.