Doğa dostu, dönüşüm yaratacak yeni fikirleri destekleyerek gezegeni korumak ve modada döngüyü tamamlamak amacıyla oluşturulan Global Change Award ilk inovasyon günü etkinliğini 26 Nisan'da Kolektif House'ta gerçekleştirdi. H&M Foundation ve Accenture Türkiye iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Dilnişin Bayel ve Sertaç Yerlikaya moderatör, Erik Bang, Anna Töndevol, Enrica Arena ve Tjeerd Veenhoven ise konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasına "Bir şeyleri değiştirmek için öncelikle konulara farklı bakış açısıyla yaklaşmalıyız" sözleriyle başlayan H&M Foundation Inovasyon Yöneticisi Erik Bang, Türk girişimcilere açık çağrıda bulundu. Bu sene dördüncüsü gerçekleşecek olan Global Change Award ödülüne Türkiye'den daha çok başvuru beklediklerini ileten Erik Bang, Ağustos sonunda başvuruları almaya başlayacaklarını duyurdu.

Global Change Award erken aşamada inovasyonların, moda endüstrisini lineerden sirkülere dönüştürebilecek hale gelmesi için tasarlandı. Girişim hem gezegenin hem de yaşam koşullarımızın iyileştirilmesini hedefliyor ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak için önemli bir araç olarak dikkati çekiyor. 5 yenilikçi buluş her yıl 1 milyon euro tutarındaki ödülü, fikirlerini gerçekleştirmek için bölüşmektediler.

Accenture Türkiye Ülke Müdürü Dilnişin Bayel morderatörlüğünde yapılan ilk oturum, H&M Foundation İnovasyon Yöneticisi Erik Bang, Accenture Accelerator Yöneticisi Anna Töndevol, Orange Fiber kurucu ortağı Enrica Arena ve AlgaeFabrics kurucusu Tjeerd Veenhoven katılımıyla gerçekleşti. Dilnişin Bayel, Türkiye’de Kolektif House’taki Accenture Digital Circle girişimiyle büyük kurumsal firmaları girişimci firmalarla, start-uplarla buluşturarak inovasyona ivme kazandırdıklarını vurguladı. Oturumda sözü alan Anna Töndevol, Accenture olarak Global Change Award’taki görevlerinin kazanan inovasyon projelerinin hayata geçirilmelerini sağlamak ve ticari gelişimlerinde yardımcı olmak olduğunu belirtti.

"Yüzde 100 turunç kumaşlar" projesiyle 2016 yılı GCA ödülü kazananlarından biri olan Enrica Arena "Sicilya’da doğup büyüdüm ve yaşadığım şehirdeki en çok olan meyva portakaldı. Bu kadar çok olan bir kaynağı nasıl faydaya dönüştürebilirim düşüncesiyle partnerımla %100 turunç kumaş fikrimizi hayata geçirdik. Bizim gibi pek çok inovasyonun bu yarışmaya katıldığından emindim ve korkum büyüktü. Eğer bu ödülü almasaydım şirketimi kapatacaktım, ama şu an Salvatore Ferragamo gibi büyük bir marka ile iş birliğinde olan bir şirket sahibiyim" diyerek H&M Foundation'a teşekkür etti.

Sürdürülebilir ekonominin önemini belirtmek adına "Moda tüketimi 2030 yılına kadar dünya nüfüsundan dört kat daha fazla artacak" diyen Erik Bang'in sözlerini Anna Töndevol "İnovasyon problemlere yeni bakış açısı sağlayacak" diyerek tamamladı.

"Yenilenebilir kumaş üretiminde yosunu kullanmak" projesiyle GCA 2016’nın diğer bir kazananı olan Tjeerd Veenhoven “Yosun, kıyı bölgelerinden toplandığında yenilenebilir kumaş üretiminde kullanılabilecek yeni bir tür hammadde üretme fırsatı sunan organik bir su bitkisi. Denizin altındaki bu gizli sürdürülebilir materyal, inovasyon projemizin temelini oluşturdu. Hayal etmek ve uygulamaya geçirmekten hiçbir zaman korkmadım.Veenhoven Türk girişimcileri desteklendirmek adına "Projenizin iyi olduğunu başkalarına kanıtlayabilmek için projenizin iyi olduğuna önce kendiniz inanmalısınız" diyerek Türk girişimcilere ilham verdi.





Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Yerlikaya tarafından modere edilen ikinci oturuma ise WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ve H&M Avrupa Üretim Ülke Müdürü Serkan Tanka konuşmacı olarak katıldı. H&M Grubu'nun sektördeki öncü rolünün altını çizen Sertaç Yerlikaya "Sürdürülebilir ekonomiye sektördeki büyüklüğümüzü kullanarak katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz" dedi. Aslı Pasinli ise "Türkiye'nin H&M gibi elini taşın altına koyan şirketlere çok ihtiyacı var" diyerek H&M Türkiye grubuna inovasyon ve sürdürülebilirlik alanındaki katkıları için teşekkür etti.

Türk girişimcilerin gücüne inandığını tekrar dile getiren Erik Bang oturumu "Bizim nasıl bir inovasyon aradığımızı sizler bizden daha iyi biliyorsunuz, zaten inovasyonun amacı da bu" diyerek Türk girişimcilerin gelecek Ağustos ayında düzenlenecek Global Change Award’a başvuruda bulunmaları adına çağrıda bulunarak kapattı.



