İki sene önce vefat eden Kale Grubu kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur’u anmak için Haliç Kongre Merkezi’nde iftar programı düzenlendi. Ailesi, Kale çalışanları, iş ortakları, dostları ve çok sayıda davetlinin katılım gösterdiği anma gecesi, İbrahim Bodur için okunan duaların ardından iftar yemeği ile devam etti.

Anma gecesinde konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, İbrahim Bodur’un derin hasretinin her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi. Onun ruhunu şad edecek olanın değerlerine sahip çıkıp, çok çalışarak hem ülkemizi hem de Kale’yi daha da büyütmek olduğunu belirten Bodur Okyay, “İbrahim Bodur’un hedeflerine ulaşmak, ilkelerini devam ettirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Biliyoruz ki, onunla aynı ruhla, Çanakkale ruhuyla çalışırsak, Türkiye’nin, hedeflediği gelişmiş ülkeler sınıfına yükselmesi için ihtiyaç duyduğu büyük atılımı başarabiliriz” dedi.

Anadolu’ya sanayinin yayılmasının öncülerinden

Türkiye’nin sanayileşmesine adanmış bir hayat yaşayan İbrahim Bodur, 1957 yılında Çanakkale’nin Çan ilçesinde Çanakkale Seramik’i kurarak, Türkiye’de özel sektör eliyle sanayinin Anadolu’ya yayılmasının öncülerinden biri oldu. Seramikle topraktan başladığı yolculuğu savunma ve havacılıkla gökyüzüne taşıyan Bodur, Çanakkale’den Erzurum’a, Mardin’den İzmir’e, İstanbul’dan İtalya’ya uzanan onlarca fabrikaya, bugün her biri kendi alanında lider 17 şirkete ve 5 bini aşkın çalışana sahip olan Kale Grubu’nu kurdu. Onbinlerce öğrenci okutan ve binlerce işsize meslek edindiren bir vakfın, TÜSİAD’dan İSO’ya kadar bugün ülkenin en önemli STK’ları arasında yer alan çok sayıda kurumun kuruculuğu ve başkanlığı gibi birkaç ömre sığabilecek başarılara imza attı. Çekoslovakya ve İtalya’dan devlet nişanı sahibi olan İbrahim Bodur, 1997 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyasına ve 2006 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görülmüştü. Kale Grubu’ndaki Başkanlık görevini 2007 yılında kızı Zeynep Bodur Okyay’a bırakan İbrahim Bodur, ömrünün son döneminde grubun onursal başkanı olarak çalışmalarını sürdürmüştü.