İngiltere merkezli sigorta ve reasürans brokerliği şirketi Howden, Türk sermayeli ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nin yüzde 82.5 hissesini, girişim sermayesi fonu Mediterra Capital ve şirketin mevcut yönetici hissedarlarından aldı.

Şirket tarafından gönderilen bültene göre Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, yatırım listelerinin ilk sırasında olan Türkiye'de fırsatlarla ilgilenmeye devam edeceklerini söyledi.

Yılmaz, "Grup olarak, yüksek büyüme potansiyeli olan dinamik ekonomilere yatırım yapmaya önem veriyoruz. Yükselen pazarlar içinde de seçiciyiz. Türkiye; TMEA (Türkiye, Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi içinde 40 milyar TL'lik sigorta prim üretimi ile en büyük sigorta pazarı konumunda. Bu açıdan yatırım listemizin ilk sırasında ve bizim için de son derece stratejik bir öneme sahip" dedi.

"Türkiye'nin en büyük sigorta brokeri"

Hyperion Sigorta Grubu ve bu grubun bir parçası olarak Howden'ın İngiltere'de bulunan en büyük sigorta borsası Lloyds'un en büyük prim üreticisi olduğunu söyleyen Yılmaz, "Binii aşkın kurumsal ve 150 binden fazla bireysel müşteriye hizmet veren, toplam risk büyüklüğü 25 milyar doları aşan portföy havuzunu yöneten ACP, özellikle sağlık sigortalarında Türkiye'nin en büyük brokeri olup, prim üretiminde ilk beş sigorta şirketi arasına girebilecek büyüklükte" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu satın almanın, Türkiye ve TMEA bölgesindeki büyümemize hız katacağına inanıyoruz. Yatırım iştahımız devam ediyor, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki diğer fırsatlarla ilgilenmeye devam edeceğiz."

Bültende yer alan bilgiye göre kurumsal sigortacılık ve uzmanlık gerektiren sigorta branşlarında faaliyette bulunan Howden önümüzdeki dönemde, ACP'deki fokus alanlarına ek olarak özellikle inşaat ve enerji sektörleri ile finansal ve özel riskler konusuna odaklanacak.

Bu amaçla Türkiye ofisinde özel bir yapılanmaya da giden Howden, bilgi birikimini TMEA bölgesine taşıyarak, ağırlıklı olarak Ortadoğu bölgesinde projeleri bulunan Türk müteahhit firmalarına, Dubai'de kurulan Finansal Riskler merkezinden de Türkiye'ye hizmet verecek.