Işıklar Enerji ve Yapı Holding iştiraklerinden olan Çemaş Döküm’e üst düzey bir atama gerçekleşti. Uluslararası birçok tecrübeye sahip olan Kaan Özkan, şirketin Genel Müdürlük görevine atandı.

Çalışma hayatına 1994 yılında Procter&Gamble’da başlayan Özkan, kariyeri boyunca Nestle Türkiye, Nestle Ortadoğu, Nestle Avustralya, Nestle İsviçre ve Daimler Chrysler’de üst düzey yöneticilik görevlerinde yer aldı. Akabinde Mondi Endüstriyel Torba’da CEO olan Özkan, son olarak İspanyol Saica Ambalaj’ın Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Kaan Özkan iş hayatında çok uluslu şirketlerdeki uzmanlık ve başarısı ile tanınıyor.

Atamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Işıklar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Rıza Kutlu Işık, kurumsal yapılarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Çemaş Döküm Genel Müdürlüğünü üstlenen Kaan Özkan’ın tecrübeleriyle şirkete önemli katkılarda bulunacağına inandıklarına dikkat çeken Işık, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.