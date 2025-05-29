Kadın istihdamı desteklenmeli

Kadın istihdamının yalnızca sayısal olarak değil, nitelik ve çeşitlilik açısından da desteklenmesi gerektiği vurgulanıyor.

2024 yılı itibarıyla kadınların iş gücüne katılım oranı %37,4’e yükselmiş olsa da, erkeklerin %72,4’lük oranıyla kıyaslandığında fark hâlâ oldukça belirgin. Kadınlar çoğunlukla tarım ve hizmet sektörlerinde yer alırken; sanayi, teknoloji ve girişimcilik alanlarındaki temsilleri sınırlı düzeyde kalıyor.

Bowax Teknoloji A.Ş. Kurucusu Lokman İn bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Kadınların iş gücüne daha fazla katılması, ülke ekonomisinin canlılığı açısından bir tercih değil, zorunluluktur. kadınların istihdamını yalnızca desteklemiyoruz; aynı zamanda önceliklendiriyoruz. Eğitim programlarımızda kadın kontenjanlarını artırdık, girişimcilik yolculuklarında mentorluk sağlıyoruz.”

Kadınların ekonomik hayata aktif ve kalıcı şekilde katılabilmesi için uygulamalı eğitim ve iş geliştirme desteği büyük önem taşıyor. Bowax Academy, bu yaklaşım doğrultusunda kadınlara özel kontenjanlar sunuyor; eğitim sonrası istihdam ve franchise sistemine geçiş konusunda rehberlik sağlıyor. Özellikle müşteri ilişkileri, kalite kontrol ve detay uygulama alanlarında kadın çalışanların performansının yüksek olduğu vurgulanıyor.

Franchise sistemine katılan kadınların sayısı son yıllarda artarken, bu artış sadece kadınların gelir elde etmesini değil; aynı zamanda sektörel kaliteyi ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkiliyor. Kadınların yalnızca çalışan değil, aynı zamanda işletmeci ve karar verici olarak sistem içinde yer almalarını teşvik ediyor.

Kadın istihdamı yalnızca sosyal adalet perspektifiyle değil, kurumsal verimlilik açısından da stratejik bir öneme sahip. Araştırmalar, çeşitliliğin arttığı çalışma ortamlarında üretkenliğin, yaratıcılığın ve müşteri memnuniyetinin yükseldiğini ortaya koyuyor.

Lokman İn, bu süreci şu sözlerle özetliyor:

“Kadınların sektöre kazandırılması sadece eşitlik hedefiyle değil, iş kalitesine katkı motivasyonuyla da yürütülüyor. Kadınlar, özen, detay ve iletişimde yüksek performans sergiliyor. Bu katkı, kurumsal yapıların büyümesinde göz ardı edilemeyecek bir etken.”

Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, iş yerinde terfi engelleri ve ücret dengesizliği gibi konular hâlâ kadınların iş hayatında kalıcılığını zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor. Bu durum, sadece sosyal politika alanında değil; özel sektörün operasyonel yapılarında da çözüm arayışlarını zorunlu kılıyor. Bowax, bu engellerin aşılmasında sadece eğitimi değil, sistemli destek mekanizmalarını da devreye sokuyor.