cafe/brasserie zincir markası BigChefs, lezzete ve doğallığa olan sonsuz tutkusuyla yepyeni bir yaz menüsü yarattı. Bu menünün en önemli özelliği, yerel kadın tedarikçilerden alınan ürünlere ağırlık verilmesi ve BigChefs’in ‘Toprağın Kadınlarından Sofralara’ adını taşıyan sosyal sorumluluk projesiyle farkındalık yaratmayı hedeflemesi…

Cizreli: “Kadın üreticilerin arkasındayız!”

Ankara'da doğan ve farklı tarzı, sıcak atmosferi ve özel lezzetleriyle ünü ülke dışına yayılan bir marka olduklarını vurgulayan BigChefs Kurucu Ortağı ve CEO’su Gamze Cizreli, “Big Chefs, ruhu olan bir marka. İlk günden itibaren Anadolu’nun sıcaklığını, Anadolu yemeklerini Batı ile modernize ederek misafirlerimize sunduk. Her zaman doğal, dalından, toprağından koparılan ürünleri sunmayı ilke edindik. Bu yaklaşımımız, Toprağın Kadınlarından Sofralara adında yeni bir sosyal sorumluluk projesi için bize ilham kaynağı oldu. Hem menümüzde yer alan taptaze ve doğal ürünlerin tedarikçisi kadınlarımıza teşekkür etmek hem de ülkemizde kadın girişimciliği ve istihdamını desteklemek adına bu projeyi hayata geçirdik” dedi.

Türkiye’de kadın girişimciliğinin yüzde 8,8 gibi düşük bir oranla dünya ortalamasının gerisinde kaldığını, ancak bu anlamda bir hassasiyetin de doğmaya başladığını dile getiren Cizreli, Toprağın Kadınlarından Sofralara Projesinin detaylarını şöyle anlattı:

“Bu projede gördüğünüz kadınların hepsi gerçek. Ve her birinin ilham veren bir hikayesi var. Kimi şehir hayatından sıkılıp köye yerleşmiş, kimi köyde doğmuş ve çalışmaktan bir gün olsun yılmadan sadece üretmiş, beslemiş, yetiştirmiş, büyütmüş. Bilen bilir, toprakla uğraşmak zordur, doğanın kendine özgü kuralları vardır. Biz şuna inanıyoruz; toprağın dilini en iyi kadınlarımız bilir. Bu yüzden Anadolu’yu gezerek toprağın dilinden anlayan kadınlarımızı bulduk ve onların gerçek hikayelerini dinledik. Örneğin; kiraz biberlerimizin üreticisi Rabia Yılmaz, 10 yaşından beri çiftçilik yapıyor ve bugün 68 yaşında. Ya da nefis tarhanamızın üreticisi Bigalı kız kardeşler Sezin Çetin ve Suzan Mantar. Sevgiyle ürettiği kuşkonmazları bize ulaştıran ODTÜ İşletme Bölümü mezunu Aslı Aksoy. Ve niceleri… BigChefs’i tercih eden misafirlerimiz de Anadolu’daki kadınlarımızın bereketli toprağından, bağından, bahçesinden gelen, özenle yetiştirdikleri ürünlerle buluşun diye yerel kadın üreticilerimizin ürünlerini soframıza ekledik. Toprağın Kadınlarından Sofralara ulaşan çok özel bir menü hazırladık. Böylece bir yandan da çalışma hayatında kadınların yerini ve istihdamını artırarak toplumda farkındalık yaratıyoruz. Her anlamda bu kadınların arkasında durduğumuzu ilan ediyoruz. Lezzeti, doğallıkla yoğuran kadınların dokunuşuyla sunduğumuz yeni menümüzün de misafirlerimiz tarafından beğenileceğine inanıyoruz.”

Hedef, toplam tedarikin yarısını yerel kadın üreticilerden sağlamak…

BigChefs, proje kapsamında ilk etapta 14 yerel kadın üreticiyle iş birliği başlattı. Bu üreticilerden yapılan tedarik tutarı yıllık 10-12 milyon TL düzeyinde ve toplam tedarikin yüzde 10’unu oluşturuyor. Gamze Cizreli hedeflerini, 2018 sonuna kadar yerel kadın üretici sayısını 50’ye çıkarmak ve 2021 yılına kadar toplam tedarikin yarısını yerel kadın üreticilerden sağlamak şeklinde açıkladı.

Kadınlara “Kooperatifleşin” çağrısı

Gamze Cizreli, Türkiye’de kooperatifleşme düzeyinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, yerel üretici kadınları kooperatif çatısı altında buluşmaya çağırdı. Cizreli, “Kooperatiflerin yerel ve bölgesel kalkınmada büyük rolü var. Girişimci kadınlarımız da kooperatifleştikleri zaman hem tüzel kişilik kazanırlar hem de gelirlerini, becerilerini ve özerkliklerini artırabilirler. Türkiye’de tüm üyeleri kadın olan 168 kooperatif var ve toplam üye sayısı 20.000. Oysa İtalya’da bu sayı 300.000. Bizim bu projeyle hedefimiz, daha fazla kadına istihdam sağlamak ve ekosisteme dahil olmaları için destek vermek…” diye konuştu. Cizreli hükümetin kooperatifçiliğe önemli destekleri olduğunu vurgulayarak, tüm üyeleri kadın olan kooperatiflere de kamu ve yerel yönetimler tarafından vergi ve sigorta muafiyeti, kamu ihalelerinde pozitif ayrımcılık gibi konularda kolaylık sağlanmasını istedi.

Yerel üretici kadınlara Denizbank’tan destek

BigChefs, yerel kadın üreticilere yıllık satın alma sözü veriyor. Üretici kadınlar bu satın alım sözleşmelerini göstererek Denizbank’tan bir yıl geri ödemesiz, uygun koşullu kredi alabilecek.