THY, global kargo sektörüne yönelik stratejik bir adım attı. Çinli ZTO ve Hong Konglu PAL Air ile güçlerini birleştiren THY, kurulacak Hong Kong merkezli ortak global ekspres şirketi ile beş yıl içerisinde 2 milyar dolar gelir bekliyor. Yeni kurulacak şirketin hizmetleri arasında, kapıdan kapıya lojistik faaliyetleri, toplama, taşıma, adresten alma & dağıtım, navlun taşıma, çapraz sevkiyat ve son noktaya kadar taşıma yer alacak. Şirket aynı zamanda gerektiği durumlarda depo yönetimi, sipariş ve tedarik zinciri yönetimi hizmetleri de sunacak.

Turkish Cargo ile Çinli ekspres kargo devi ZTO ve Hong Konglu PAL Air'in hayata geçireceği yeni ortaklığın duyurulması amacıyla düzenlenen basın toplantısı ve imza töreni bugün İstanbul'da gerçekleşti. Yeni ortaklık, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, ZTO Express Başkanı Mei Song LAI ve PAL Air Ltd.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vivian Lau tarafından imza altına alındı.

Beş yılda 2 milyar dolar gelir bekleniyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı törendeki konuşmasında şunları kaydetti; "Bugün sizleri Çin ve Türkiye'nin en büyük markaları arasında gerçekleşecek çok önemli bir ortaklık anlaşmasının imza töreninde ağırlamaktan onur duyuyorum. Türk Hava Yolları, ZTO Express ve PAL Air Ltd. olarak imzaladığımız bu Zapt ile kapıdan kapıya hizmetle özellikle küresel e-ticaret pazarına odaklanacak ve global kargo/kurye şirketi olarak faaliyet gösterecek ortak bir girişime adım attığımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz. Çin'in en iyi ve en büyük ekspres kargo şirketi ZTO ve uzun zamandır kargo alanında sınır ötesi ortaklık yaptığımız Hong Konglu PAL Air Ltd. şirketi ile kuracağımız bu güçlü ortaklıktan destek alarak, global kargo sektörüne attığımız bu stratejik adımdan dolayı son derece memnunuz. Bu ortaklık ile kurulan şirketimizin dünyanın en büyük entegratörleri arasında yer almasını ve beş yıl içerisinde 2 milyar ABD Doları gelir sağlamasını bekliyor, e-ticaretteki talebe paralel olarak bu büyümenin de kademeli olarak artmasını öngörüyoruz.

"Dünyada ilk 5'e gireceğiz"

Bu yıl 29 Ekim'de açılışı gerçekleştirilecek olan İstanbul Yeni Havalimanı, Türk Hava Yolları'nın ana faaliyet merkezi olacak. Bu mega merkez sayesinde Turkish Cargo 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine ulaşarak, dünyada ilk 5 hava kargo markasından biri olacak. Ortaklık da en büyük kazancı bu yükselişten sağlayacak. Söz konusu Ortak Girişim ve İstanbul mega merkezi ile e-ticaret ürünlerinin küresel çaptaki dolaşımı, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize en üst düzey değeri sunmamızı sağlayacak."

"Bir araya gelmekten gurur duyuyoruz"

ZTO Express Başkanı Mei Song LAI ise ortalıkla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "2017 yılında ZTO'nun yıllık parsiyel hacmi 6.22 milyar adede ulaştı. Dünyanın en büyük ekspres teslimat şirketi olarak, 'birlikte yarat ve paylaş' mottomuz ile gelişime son derece açık bir platformuz. Yeni perakende ve e-ticaret düzeninde mevcut inovasyon ve küreselleşme ile Çin lojistik sektörü inanılmaz büyüme fırsatlarına sahip oldu. ZTO, iç pazardaki büyümesine güçlenerek devam ederken; uluslararası ve pazarlararası büyüme konusunda da çok önemli adımlar atıyor. Üç ortak arasındaki iş birliği, şüphesiz ki global ekspres teslimat, depolama, hava kargo ve havacılık rotaları açısından son derece olumlu gelişmeler kaydedecek ve küresel anlamda kurumlar ve şahıslara önemli faydalar sağlayacak"

PAL Air Ltd.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vivian Lau ise; "İnsanlık tarihinin en heyecan verici zamanlarından birini yaşıyoruz. IoT, robotik, yapay zekâ, 3D baskı, VR/AR/MR müthiş fırsatlar ve beraberinde aşılması gereken bazı zorlukları önümüze getiriyor. Bunlara ek olarak, tüm dünya saniyede 10ggb imkanı verecek 5G lansmanına kitlenmiş durumda. Ve tüm bu gelişmeler halihazırda hızla büyüyen e-ticaret alanında inanılmaz boyutta gelişmelere işaret ediyor. PAL olarak; iki global dev, Türk Hava Yolları ve ZTO ile böyle büyük bir ortaklıkta bir araya gelmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Türk Hava Yolları, ZTO ve PAL olarak dünya klasmanında bir entegratör yaratmaya yönelik heyecanımız büyük." dedi.