Türkiye, savunma sanayinde dünyada giderek daha güçlü bir yer edinirken, konuyla ilgili anlamlı bir çağrı da Katar’dan geldi. Dünyanın sayılı güvenlik fuarlarından Milipol Qatar’a Türk şirketlerinin gösterdiği ilginin fuar için önemli bir kazanım olduğunu kaydeden Milipol Qatar Fuar Direktörü Muriel Kafantaris, “Fuar, Türkiye’deki sivil savunma ve ulusal güvenlik ile ilişkili bütün sektörlere dünya nüfusunun güvenliğine sağlayabilecekleri katkıyı gösterme olanağı tanıyor. Türkiye’de sektörde kilit rol oynayan firmaları fuarımıza bekliyoruz” dedi.

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından Fransa merkezli Comexposium Security’nin ortaklığıylabu yıl 12’incisi düzenlenen Milipol Qatar 2018, 29-31 Ekim tarihleri arasında Doha Fuar ve Kongre Merkezi’nde (DECC) gerçekleştirilecek. Fuar bünyesinde bu yıl ilk kez Sivil Savunma Konferansı yapılacak. Siber güvenlik ve siber tehditler, sivil savunma ve büyük etkinliklerde güvenlik yönetimi’ne odaklanacak fuarda çok sayıda ikili görüşme de yapılacak.

Pazar 9.6 milyar dolara ulaştı

Kafantaris, global araştırma şirketi Frost & Sullivan’ın verilerine göre, bu yıl 9,6 milyar dolar büyüklüğündeki Orta Doğu ulusal güvenlik pazarının 2022’ye kadar 19,7 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini dile getirdi. Milipol Qatar’ı her yıl geliştirmek ve yenilemek üzere çalışmalar yaptıklarını aktaran Kafantaris, “Milipol Qatar müşteriler, satın alma danışmanları, kullanıcılar, emniyet ve güvenlik uzmanları, üreticiler ve dağıtımcılar arasında hepimiz için daha iyi, güvenli bir gelecek adına anlaşmaların yapıldığı bir etkinlik niteliği taşıyor. Bu sene fuara Sivil Savunma Fuarı ve Konferansı’nı dahil etmek bizim için heyecan verici bir yenilik oldu. Sivil savunma ve ulusal güvenlik her ülkenin temel taşıdır. Fuarımız, savunma sektöründeki kilit oyuncuları, katılımcıları, ziyaretçileri ve resmi heyetleri tanışarak bir iletişim ağı kurabilecekleri ve potansiyel gelişmeler ile ortaklıklar belirleyebilecekleri bir çatı altında topluyor” dedi.

7 bin ziyaretçiyi ağırlayacak

Bölgedeki ülkelere en yeni ve akıllı güvenlik çözümlerini sunmayı hedefleyen Milipol Qatar Fuarı’nda bu yıl ilk defa yeni ürünlere özel demo gösterileri yapılacak. Fuar, yaklaşık 270 katılımcıyı ve 7 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Milipol Qatar ile eş zamanlı olarak uluslararası fikir liderlerinin de katılımıyla yapılacak sunumlar, vaka çalışmaları ve panellerde 3 konu üzerine yoğunlaşılacak: Siber güvenlik ve Siber tehditler, Sivil Savunma, Büyük Etkinliklerde Güvenlik Yönetimi.