Kervan Gıda 2026’nın ilk çeyreğini kârlılıkla tamamladı

Rapora göre Kervan Gıda, 2026 yılının ilk çeyreğinde 4 milyar TL ciro elde edip 256 milyon TL net dönem kârı açıkladı. Kervan Gıda’nın FAVÖK performansı operasyonel taraftaki dayanıklılığı ortaya koyarken, esas faaliyet kârı 466 milyon TL seviyesine ulaştı.

Geçen senenin ilk çeyreğinde 607 milyon TL olan finansman giderleri, 2026’nın aynı döneminde 272milyon TL’ye gerilerken finansman giderlerinde görülen belirgin gerileme de kârlılıktaki toparlanmayı destekledi. Finansal disiplin odağı sayesinde borçluluk göstergelerinde de iyileşme kaydedildi. Kısa vadeli yükümlülüklerde görülen gerileme ve finansman giderlerindeki düşüş, şirketin daha sürdürülebilir ve dengeli finansal yapısını destekledi.

“Büyümeye ve Karlılığa Devam Edeceğiz”





Kervan Gıda CEO’su Devrim Kılıçoğlu, yaptığı değerlendirmede şunları aktardı: “Kervan Gıda olarak Türkiye, Polonya ve Mısır’daki üretim operasyonlarımızla global yolculuğumuzu sürdürürken İngiltere, Fransa ve Avustralya gibi pazarlardaki yeni yapılanmalarla uluslararası satış ağımızı genişletmeye devam ettik. Bugün için 6 üretim tesisi ve 3.200 çalışanımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlk çeyrekte elde ettiğimiz net kâr ve finansman giderlerindeki belirgin düşüş, operasyonel verimliliğimizin ve uyguladığımız finansal disiplinin somut bir sonucu oldu. Borçluluk göstergelerimizde sağladığımız iyileşmeyle birlikte daha sürdürülebilir, daha güçlü ve uzun vadeli bir finansal yapı oluşturma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir kârlı b��yüme stratejisiyle ilerleyeceğiz.”