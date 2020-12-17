Kibar Holding'ten sürpriz karar: Hyundai Assan hisselerini devrediyor

Hyundai Motor Company (HMC) tarafından, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi (HAOS) şirketinin tek kontrolünün Kibar Holding'ten hisse alımı yoluyla devralınması için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, HMC'nin yönetim kurulu başkanlığını Ali Kibar'ın yaptığı Kibar Holding'den hisse alımı yoluyla HAOS'un tek kontrolünün devralması işlemine izin verilmesi amacıyla talepte bulunuldu.

Başvuru, kurum bünyesindeki Rekabet Kurulunda değerlendirilecek.

Şirket 2 bin 500 çalışanıyla İzmit fabrikasında maksimum olarak 230 bin adet i10 ve i20 modellerini üretiyor, bu modelleri 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.