15 Nisan 2018 tarihinden itibaren göreve gelen Fatma Karakuloğlu, KİD’in üye/paydaş ilişkileri ve idari işlerinin yanı sıra iletişim faaliyetlerini de yürüterek, KİD Yönetim Kurulu’na direkt bağlı çalışacak.

25 yıldır halkla ilişkiler sektöründe bulunan Karakuloğlu, markaların iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve iletişim süreçlerinin yönetilmesi, itibar yönetimi, lider iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin yönetimi, sponsorluk ve etkinlik yönetimi, medya ilişkileri, sosyal medya ve içerik yönetimi ile kriz iletişimi alanlarında aktif görev aldı; iletişim ekiplerine liderlik etti. Fatma Karakuloğlu, halkla ilişkiler alanındaki bilgi ve deneyimini 2009 - 2016 yılları arasında kurucu ortağı olduğu Encore İletişim Danışmanlık’a taşıyarak global markalara danışmanlık hizmeti verdi.

Kariyeri boyunca medya ilişkileri ve paydaş katılım süreçlerinin yönetiminde görevler alan Karakuloğlu, BP Türkiye, Castrol, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı , RWE & Turcas, Borusan Holding, Borusan & EnBW Enerji, KPMG Türkiye, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu, SİF JCB İş Makinaları, Viessmann, Embarq Sürdürülebilir Ulaşım Derneği ve Generali Sigorta gibi B2C ve B2B şirketlere stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti sundu.