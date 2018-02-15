Küresel genişlemeyi başlatıyor

Bulut hizmetlerine yönelik dünyanın dört bir yanında artan yoğun müşteri talebi nedeniyle Oracle bugün modern bulut altyapısını önemli ölçüde genişletme planlarını duyurdu. Şirketin hızlı genişleme planları arasında 12 yeni bölgesel veri merkezi açılışı ve Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarını kapsayan Oracle Bulut hizmetlerinin kapsamı ve derinliğini daha da arttırmak yer alıyor. Bu haberler ile Oracle sektördeki lider konumunu sürdürürken güvenlik, Blockchain ve Yapay Zeka alanlarındaki yeni hizmetlerini, eksiksiz ve entegre bulut hizmetleri portföyünü (SaaS, PaaS ve IaaS) sunmaya da devam ediyor.

“BT’nin geleceği kendi kendini yönetebilmesinde. Kapsamı genişleyen modern veri merkezlerimiz ile birlikte Oracle, dünyadaki kendi kendini en iyi şekilde yönetebilen teknolojileri sunmak için benzersiz bir yetkinliğe sahip,” diyor Oracle CEO’su Mark Hurd. “Yatırım yaptıkça kar marjlarımız da artmaya devam edecek. Ve küresel çapta genişleyen veri merkezlerimiz sayesinde de müşterilerimizin BT maliyetlerini düşürmelerine, risklerini azaltmalarına ve şimdiye kadarki en iyi şekilde rekabet etmelerine yardımcı olabileceğiz.”

Oracle’ın bulut altyapısının bölgesel genişlemesi, Asya bölgesinde Çin, Hindistan, Japonya, Suudi Arabistan, Singapur ve Güney Kore’yi, Avrupa’da Amsterdam ve İsviçre’yi ve Kuzey Amerika’da da ikisi Kanada’da ve ikisi de ABD Savunma Bakanlığı’nın iş yüklerini desteklemek için ABD’de kurulacak yeni veri merkezlerini kapsıyor.

Oracle Bulutu, lansmanından bu yana aralarında Global 2000’den şirketlerin yanısıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin de bulunduğu birçok müşteriye sahip oldu ve bu sayı sürekli artıyor. Oyunun kurallarını değiştirebilen uygulamalar geliştirmek, kurmak ve hayata geçirmek ve işleri açısından kritik iş yüklerini düşük gecikmeye sahip, yüksek oranda kullanılabilir ve güvenli bir bulut ortamında çalıştırmak için her geçen gün daha fazla sayıda kuruluş Oracle’ı tercih etmeye devam ediyor. Bugün 195’den fazla ülkeden müşteriler, en zorlu uygulamalarını Oracle Bulut Platformu ve Oracle Bulut Altyapısı üzerinde çalıştırıyor.