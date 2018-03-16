Küreselleşme vizyonunu anlatacak

Bu yıl 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, iş dünyasını bir araya getirecek. Türkiye ve dünyanın geleceğinin konuşulacağı zirvede; Dünya Markası Simit Sarayı, Lounge alanındaki standında katılımcılara eşsiz lezzetlerini sunacak.

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Zirve’nin ilk günündeki açılış konuşmalarının ardından sat 09:00’daki “Global Fırsatların Geleceği” panelinde konuşmacı olarak yer alacak. Her yıl liderlerin gündeme dair görüşlerini paylaştığı Uludağ Ekonomi Zirvesi, Türkiye ve dünyadan çok sayıda konuşmacıyı ağırlayacak.