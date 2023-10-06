Lidya Grup, SIGN İstanbul 2023’de teknoloji şovu yaptı

Dijital baskı sektörünün liderlerinden Lidya Grup, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 24.Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri - SIGN İstanbul 2023 Fuarı’nda temsil ettiği 6 global markanın son teknoloji dijital baskı makinelerini sergiledi.

Teknolojisiyle dijital baskı sektörünün dünya devleri arasında yer alan Xerox, Epson, Efi, Kongsberg, Duplo ve kendi markası Sutec makinelerini temsil eden Lidya Grup, fuarın buluşma noktası oldu ve standında temsil ettiği global markalardan sergilediği 20’nin üzerinde makine ile adeta teknoloji şovu yaptı. Fuara özel kampanyalı fiyatları ve uygun finansman çözümleri ile ses getiren Lidya Grup, ülke genelinden ve yurtdışından ziyaretçilerini ağırladı. Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasını her yıl Avrasya’nın kalbinde bir araya getiren SIGN İstanbul’a yurtiçi ve yurtdışından profesyonel ziyaretçilerin yoğun katılımı gerçekleşti.

Fuarlarda Lidya standının teknoloji şölenine dönüştüğünü ifade eden Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi:

“SIGN İstanbul 2023 fuarındaki standımızda, dijital baskı makinelerinin en star makinelerini, herkesin görebilmesi ve deneyimlemesi için sergiledik. Geçtiğimiz günlerde Duplo Türkiye’nin distribütörü olduk ve Duplo’nun ürünleri ilk kez standımızda yer aldı. Temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Sutec, Kongsberg, Duplo markalarının hepsi baskı sektöründe gözükse de, markaların teknolojileri ve hizmet verdikleri alanlar birbirinden farklıdır ve bu nedenle yatırım kararından önce yakından incelenmesi önemlidir. Fuara özel düzenlediğimiz kampanyalı fiyatlar ve uygun finansman çözümlerimiz ile son yılların en başarılı fuarlarından birisini geçirdik. Hem yeni teknolojileri görme, hem ihtiyaçları karşılama noktasında ciddi bir ziyaretçi ilgisiyle karşı karşıya kaldık. Lidya Grup olarak bizler, yaptığımız her işimiz de daima en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve elde ettiğimiz başarılar neticesinde şirketimizi Türkiye’de ve Londra’daki Lydia Digital ltd şirketimiz ile Birleşik Krallık başta olmak üzere bulunduğumuz coğrafyada ve dünyada zirvede tutmaya devam ediyoruz.” dedi.

Yatırım yapmak için cazip fırsatlar olabilir

Son aylarda yaşanan enflasyon, faiz ve döviz kurlarında yaşanabilecek olası artışlara değinen Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, şunları kaydetti:

“Dijital baskı makineleri sektörü ithalata bağlı bir sektör. Herkes önümüzdeki dönemde döviz kurlarında artışların olacağını öngörülebiliyor. Bir yatırım yapılacaksa, mümkün olduğunca çabuk yapılması avantaj sağlayacaktır. Yatırım yapmak için cazip fırsatlar olduğunu söyleyebiliriz ve şuan yatırım yapan kazanır.” diye konuştu.

İş dünyasına tavsiyede bulunan Başkan Bekir Öz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu dönemde, stokların, genel giderlerin ve nakit akışının iyi yönetmesi önemlidir. Şirketlerin, iş süreçlerini yeniden gözden geçirip, yapılarını daha sağlıklı bir hale getirmeleri gereklidir. Aynı zamanda, ekonominin, pazarın, müşterilerin gerçeklerine göre hareket etmek lazımdır. Bir diğer konu da, şirketlerin büyük çoğunluğu yeterince planlama ve ölçme yapmıyorlar, oysa işi yönetirken planlama yapmak ve sonrasında ölçmek zaruridir.” diye konuştu.

İlk defa lansmanı yapılacak makineler bulunuyor

SIGN İstanbul 2023 Fuarı’ndan sektörün beklentilerin yüksek olduğunu belirten Lidya Grup Satış Direktörü Adem Öz, şunları anlattı:

“Fuarın olduğu tarihler, hem sezonun başlangıcı olması, hem de birçok alımın sezon başlangıcına ötelenmesi ve yaz döneminin bitmesi fuardan beklentileri yükseltiyor ve fuar bu açıdan alım için doğru bir buluşma noktası haline geliyor. Lidya olarak fuarda, temsil ettiğimiz Xerox, Epson, Efi, Kongsberg, Duplo ve Sutec’den oluşan 6 markadan birçok yeni teknolojileri sergiledik. Bu makinelerden bazılarını ilk kez Türkiye lansmanını yaptığımız ürünlerimiz oldu. Standımıza gelen tüm ziyaretçilerimize dijital baskı alanında uçtan uca son teknolojiyi deneyimleme fırsatı sunduk. Örnek vermek gerekirse, ambalaj tarafında hizmet veren bir kuruluşun, büyük ebatta oluklu mukavvaya baskısını gerçekleştirip, ondan sonra kesimini dijital olarak tamamlayıp, bitmiş ürün halini standımızda demosunu yapabilecek bir durumdayız. Özetle, birçok sektörde yapılan işlerin başlangıcından sonuna kadar olan aşamaları, standımızda müşterilerimiz ve ziyaretçiler tarafından yerinde görüldü. Reklam, promosyon, ofset sektörü, ambalaj gibi her alandan ziyaretçileri standımızda ağırladık.” şeklinde konuştu.



