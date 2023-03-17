Merko Gıda’dan kar ve satış rekoru

Merko Gıda, özel hesap döneminin ilk 6 ayında, konsolide satışlarını yüzde 507, konsolide dönem karını ise yüzde 2.067 oranında artırdı.

17.03.2023 15:05:300
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Merko Gıda’dan kar ve satış rekoru

Sanayi tipi domates üretiminde Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olan ve bünyesine kattığı Frigo Pak ile entegre bir gıda şirketine dönüşen Merko Gıda, 2022 yılının ikinci yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla 01.07.2022-31.12.2022 dönemine ait konsolide finansallarını paylaşan Merko Gıda, bir önceki yılın aynı dönemine göre konsolide satışlarını yüzde 507’lik artışla 482,8 milyon TL’ye yükseltti. Aynı dönemde şirketin konsolide net dönem karı 62,6 milyon TL olarak gerçekleşirken, ana ortaklık payı net dönem karı ise 20,9 milyon TL’ye ulaştı.

2022 yılının ikinci yarısında elde edilen bu rekor başarıyı yorumlayan Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, küresel iklim sorunları, ürün tedariğinde daralma, tarım girdi maliyetlerindeki artışa rağmen bugün sanayi tipi domates üretiminde ve katma değerli tarım ürünlerinde Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olmayı sürdürdüklerini söyledi. Frigo Pak Gıda ile başlattıkları büyüme hamlesini sürdürdüklerini açıklayan Blake, “Bugün güçlü, şeffaf ve kurumsal bir şirket olan Merko Gıda’yı önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisine değer katan global bir şirkete dönüştürmeyi hedefliyoruz. Frigo Pak Gıda’da ise mevcut üretim faaliyetlerini çeşitlendirmek ve potansiyel büyüme fırsatlarını değerlendirmek amacıyla, şeftali ve kayısı konservesi imalatı ve ihracatına yönelik söz konusu ürünlerin bahçe plantasyonlarını da kapsayacak bir yatırım yapma kararı aldık. Bu konuda fizibilite çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız. 2023’ün yaptığımız yatırımların karşılığını almaya devam ettiğimiz ve sağlıklı bilanço yönetimine kararlılıkla devam ettiğimiz bir yıl olmasını hedefliyoruz” dedi.  

100 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Merko Gıda geçtiğimiz dönemde, artan yurt dışı kaynaklı iş hacmine bağlı olarak üretim tesislerinde mevcut küp domates hatlarına ilave olarak, kapama ve kutulama yatırımına da başladığını açıklamıştı. Öncesinde sadece büyük ebatlarda küp domates, salça ve konserve domates üretimi gerçekleştiren şirket, bu yatırımla birlikte perakendeye uygun boyuttaki paketlerle farklı coğrafyalarda zincir market ve restoranlarda da yerini alacak.

100 milyon TL’ye ulaşan bu yatırım için de çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Blake, “Yatırımın bu sezon tamamlanmasını planlıyoruz. Tamamlandığında zincir restoran ve marketlerin ‘private label’ kategorilerinde yer alacağız. Bir sonraki adımımız ise kendi markamızı oluşturmak ve bu markayı dünyanın farklı coğrafyalarına ihraç etmek olacak. Hem perakende de hem de ev tüketiminde uygun olan markalı üretim için de düğmeye bastık” diye konuştu.

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