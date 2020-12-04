Mesai tarihe mi karışıyor?

YenidenBiz Derneği; Ipsos ve McKinsey’nin de katkılarıyla “Pandemi sonrası Yeni Çalışma Modelleri” isimli kapsamlı bir araştırmaya imza attı.

4.12.2020 17:50:000
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Mesai tarihe mi karışıyor?

Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan Covid19 virüsü son 9 aydır kişisel hayatlarımızın yanı sıra iş hayatı üzerinde de büyük değişimler yarattı. Bu dönemde başlayan, hız kazanan ve gelecekteki hayatımızı da kökten etkileyecek olan bu sürecin, iş hayatındaki bazı uygulama, kural ve beklentileri kökünden değiştirmesi bekleniyor. Bundan yola çıkarak,  çok konuşulan ancak elde yeterli miktarda veri bulunmayan bu süreci daha iyi anlamak amacıyla harekete geçen YenidenBiz Derneği; Ipsos ve McKinsey’nin de katkılarıyla “Pandemi sonrası Yeni Çalışma Modelleri” isimli kapsamlı bir araştırmaya imza attı.

İş hayatına ara vermiş kadınları iş arayış süreçlerinde destekleyerek kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve kadın istihdamına katkıda bulunmayı hedefleyen YenidenBiz Derneği; araştırmanın sonuçlarını 2-3 Aralık tarihlerinde geniş bir katılımla gerçekleşen “Yeniye Hazır mıyız?” zirvesinde katılımcılar ile paylaştı. YenidenBiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Yeşildere yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Pandemi ile karşılaşınca sağlık odaklı önlemleri alır almaz zor kazanılmış hakların geri düşeceğinden endişe etmeye başladık ve çalışmalarımıza çevik bir yaklaşımla devam ettik. Değişim rüzgarları eserken bazıları duvar örer, bazıları yel değirmenleri inşa eder, biz yel değirmeni inşa etmeyi tercih ettik.  Adaylarımıza ulaşan iş ilanları ve başvuran aday adetleri düşerken girişimci kadınlara yöneldik.  İSTKA desteği ile 50’ye yakın girişimci ve girişimci adayı kadına 250 saatten fazla eğitim 500 saate yakın mentorluk desteği verdik. Aynı zamanda Covid 19 ile daha da hızlanan değişim ve dönüşümün Türkiye’de iş hayatına ve kadının iş hayatına katılılımına etkilerini anlamak adına IPSOS ile ve McKinsey desteği ile bu araştırmayı gerçekleştirdik.  Dilerim buradaki etkin değişim ve dönüşüme de katkımız olur.”

Yapı Kredi ana sponsorluğunda; Borusan Holding, Mey Diageo, Türk Tuborg, Zorlu Holding, Zurich Sigorta sponsorluğu, Bussplus, CocaCola İçecek, VMLY&R ve MultinetUP destekleriyle gerçekleşen “Yeniye Hazır mıyız?” Zirvesi,  konuya ilişkin yapılan ve iş hayatından saygın isimlerin katıldığı iki farklı panelin yanı sıra Marka Danışmanı Evrim Kuran ve ünlü psikolog Acar Baltaş’ın yaptığı konuşmalar ile devam etti. İki gün süren “Yeniye Hazır mıyız?” Zirvesi’ni yaklaşık bin kişi izledi. 

YenidenBiz Derneği; Ipsos ve McKinsey’nin de katkılarıyla “Pandemi sonrası Yeni Çalışma Modelleri” isimli araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

Toplam 91 büyük ölçekli firmanın CEO, genel müdür ve üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirilen bu araştırma, bu alanda şu ana dek yapılan en geniş ve kapsamlı araştırma olarak iş hayatının pandemi sonrası geleceğine ışık tutuyor.
Araştırma sonucuna göre bu gelecekte iş hayatını bekleyen üç ana bulgu var.

• Çalışma modellerindeki değişime pandemi sonrasında da sıcak bakılmakla birlikte, şirket kültürü ve pratiği açısından yeni nesil çalışma koşullarına tam uyum için henüz erken olduğu görülüyor.

• Kadın yöneticiler iş yaşamının ve esnek çalışmanın geleceğine daha sıcak bakıyor. Bu iyimser yaklaşımın kadın istihdamı açısından olumlu gelişmeler sağlaması bekleniyor.

• Yeni çalışma modellerinde çalışanlarda uyum yeteneği de en az teknolojik yetenekler kadar kritik görülüyor ve tüm çalışanların işin geleceği için iletişim ve uyum yeteneklerinin geliştirilmesi gerekiyor.

Pandemi sonrası iş yaşamına yön vermesi beklenen bulgular ise şöyle sıralanıyor:

  • Pandemi bittikten sonrası için genel görüş mevcut çalışma düzeninin tam zamanlı çalışma (%74) olarak devam edeceği yönünde. Ancak esnek tam zamanlı çalışma modeli pandemi öncesine göre daha çok (%44) kabul görüyor.
  • Pandemi sonrası firmaların sadece %15’i çalışma modelleri açısından kalıcı değişiklik yaptığını belirtti. Bu süreçte yöneticilerin gündeminde en fazla çalışma saatleri (%68) ve çalışma yeri (%62) ile ilgili değişiklikler yer aldı.
  • Pandemi sonrası kurumların yaklaşık üçte ikisi (%64) kadınların yeni ve esnek çalışma modellerinden olumlu bir şekilde faydalanacağını belirtiyor.
  • Yeni nesil yetkinliklerde %44 oranında teknolojik becerilerin öne çıkması beklenirken, kadın yöneticiler %35 ile sosyal ve duygusal becerilerin gelişmesini beklediklerinin altını çiziyor.
  • Pandemi sonrası firmaların sadece %15’i çalışma modelleri açısından kalıcı değişiklik yaptığını belirtirken, firmaların çoğu henüz bir değişiklik yapmadı veya kararsız.
  • Katılımcıların %64’ü yeni modellerin kadınları olumlu etkileyeceğini belirtiyor, %71 oranında işe ara vermiş kadın istihdam etmeyi düşünüyor.
  • Pandemi sürecinde kadınların erkeklere kıyasla sosyal ve duygusal becerileri (%59) ile daha ön plana çıktığı düşünülürken, erkeklerin teknolojik becerilerde daha iyi (%33) olduğu düşüncesi hakim.
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