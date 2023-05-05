OBSS Teknoloji’nin kodlama yarışması öğrencilerle buluşuyor

Genç yeteneklerin potansiyellerine ulaşmalarını amaçlayan teknoloji şirketi OBSS, iş simülasyonuyla sıradan hackatonlardan ayrışan CodeMaster kodlama yarışmasını 6 Mayıs’ta tüm Türkiye’den katılacak öğrencilerle online gerçekleştirecek. 11 senedir süregelen CodeMaster, bu sene Mart ayında İngiltere’de dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford, Cambridge Üniversiteleri’nde genç yetenekleri yarıştırdı.

Türkiye’nin önde gelen yazılım ve teknoloji danışmanlığı şirketi OBSS, 18 yıldır bankacılık, finans, sigorta, e-ticaret gibi sektörlerde lider markaların iş ortağı olarak, uçtan uca hizmet sunan 850 kişilik bir ekiple büyümeye devam ediyor. Teknolojide insanı ve ekosistemi ileri taşıma vizyonuyla hareket eden şirket, dünya çapında ödüllü arge yazılımını açık kaynak olarak paylaşmasıyla, yeni yeteneklerin gelişimini sağlayan kapsamlı staj, yeni mezun programları ve CodeMaster kodlama yarışmasıyla sektörde ayrışıyor. OBSS, CodeMaster yarışması ile teknolojide yetkin ve tutkulu insanları bularak, gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. 11. senesinde Avrupa açılımıyla İngiltere’de Oxford ve Cambridge Üniversiteleri’nde gerçekleşen CodeMaster, 6 Mayıs’ta tüm Türkiye’de teknoloji tutkunu öğrencilerle buluşacak.

CodeMaster kodlama yarışması, teknik yetkinliği iş dünyası pratiğiyle birleştiriyor

Her sene OBSS Teknoloji’nin yazılım mimarları tarafından özel olarak geliştirilen CodeMaster, teknolojide yetişen yeni yeteneklerin, üniversite yıllarında aldıkları teorik bilgileri, algoritma, kodlama, çözüm geliştirme gibi farklı yetkinlik ve becerilerle birleştirip, belirlenen sürede iş dünyası konuları üzerinde hayata geçirebilmelerini ölçüyor. İş simülasyonu içeriğiyle sıradan hackatonlardan ayrılan CodeMaster, aynı zamanda katılımcıların çözüm üretme, analiz, problem çözme, planlama, analitik düşünme, algoritma geliştirme ve bütünleşik çözümler yaratma alanlarında kendilerini değerlendirebilecekleri bir platform haline geliyor.

Üniversitelerin bilgisayar, yazılım, elektrik/elektronik, matematik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin başvurabildiği yarışmaya katılım için Java, C#, C, C++, JavaScript ve Python programlama dillerinden en az birine aşina olmaları bekleniyor.

Yılın CodeMaster'ına büyük ödül: 200.000 TL

Türkiye’de 80’den fazla üniversiteden genç yeteneklerin katıldığı, her sene 1000’den fazla başvuru alan kodlama yarışması CodeMaster, 6 Mayıs’ta online olarak 11. kere gerçekleşecek.

Katılımcıların kodlama ve çözüm geliştirme kabiliyetlerini ölçen yarışmanın iki değerlendirme süreci olacak. İlk değerlendirme süreci okul bazlı olup kendi üniversiteleri içinde ilk üçe giren katılımcılar sırasıyla birinci; 4.000 TL, ikinci 2.000 TL ve üçüncü 1.500 TL ödül alacak.

Yarışmanın ikinci değerlendirmesinde ise tüm üniversitelerdeki katılımcıların başarı durumları baz alınacak. En başarılı katılımcı yılın Code Master’ı seçilerek büyük ödül olan 200 bin TL’nin sahibi olacak.

Bugüne kadar 50.000 yeteneğe doğrudan ulaşan ve teknik yetkinlik haritalarını çıkarmış olan OBSS Teknoloji, yeni yeteneklerin gelişimi için çok kapsamlı hazırlanan özel staj program içerikleri, yeni mezun programı, eğitim içerikleri ve iş simülasyonu içeren kod yarışması CodeMaster ile sektörde farklılaşıyor.

Her sene 8.000’den fazla başvuru alan, 2 farklı Java, mobil iOS ve Android, front-end, makine öğrenimi, ALM, DevOps gibi düzenli olarak güncellenen kapsamlı staj programlarıyla her yıl 100 öğrenciyi sektöre hazırlıyor.

OBSS Kurucu Ortağı ve CEO'su Zafer Şen, ‘’Teknolojide sadece yetkin kişileri değil, mesleki tutkusu yüksek kişileri bulmayı, onların gelişimini desteklemeyi ve teknoloji sektörüne kazandırmayı önemsiyoruz. Yaptığı işe tutkuyla bağlı insanlar sürekli gelişime, araştırmaya, yeniliklere açık oluyor. CodeMaster yarışmamızın iş dünyası simülasyonuna bakarak yetenek yetiştirmeye titizlikle ayırdığımız efor ve zaman anlamında sektörde ayrıştığımızı düşünüyorum. 11. Yılında CodeMaster’ı ilk kez globale taşıyarak dünyanın en prestijli üniversitelerinde gerçekleştirdik. Şimdi sırada bizim için her zaman öncelikli olan, Türkiye ayağı var. Bu yıl da kodlama alanında birbirinden yetenekli gençlerimizin iyi sonuçlar ortaya koyacağı bir yarışma olmasını bekliyorum. CodeMaster’ı globale taşıyarak, Türkiye’nin teknoloji alanında ne kadar potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu da ortaya koymak istiyoruz” dedi.