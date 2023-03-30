Pegasus’ta bayrak değişimi: Ali Sabancı, kaptan koltuğunu kime devretti?

Pegasus Hava Yolları üst yönetiminde önemli bir karara imza atıldı. 17 yıldır Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Sabancı, bayrağı başkan vekili Mehmet Nane’ye teslim etti.

Bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulunun aldığı kararla Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane oldu.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet T. Nane, bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısı sonrası yönetim kurulunun aldığı kararla yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mehmet T. Nane, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 17 yıldır bu görevi üstlenen Ali Sabancı'dan devraldı. Ali Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam edecek.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu ile İcra Kurulu Başkanlığı, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli ulusal ve uluslararası kuruluşlarda üstlendiği görevlerini halen sürdüren Mehmet T. Nane, Pegasus Hava Yolları'ndaki görevine yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek.



