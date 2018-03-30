Prolift, Hindistan'a odaklandı

Asansörler için otomatik kat ve kabin üretimi yapan Prolift'in Yönetim Kurulu Başkanı Bahtiyar Karakoç, “7 kıtada 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yıl özellikle Hindistan'a odaklandık” dedi.

Giresun’da 2002 yılında asansörler için otomatik kat ve kabin kapıları seri üretimine başlayan Prolift Asansör, bugün sektörün lideri olarak yoluna devam ediyor. Artan talebi karşılamak amacıyla üretimini Giresun’dan Bursa’daki 15 bin metrekarelik yeni fabrikasına taşıyan Prolift, 7 kıtada 30’a yakın ülkeye yaptığı ihracatla sektöre liderlik ediyor.

Bursa’da 15 bin metrekare kapalı alanda üretime başlayan şirket, yılda 80 bin adet üretim kapasitesine ulaştı. Prolift, bu üretim miktarını 100 bin adede yükseltmeyi planlıyor. Marka­nın kurucusu Prolift Yönetim Kurulu Başkanı Bahtiyar Karakoç, ‘‘Hammadde, lojistik avantajla­rı nedeniyle Bursa’yı tercih ettik. Prolift’in Bursa’daki fab­rikasına yaptığı yatırım 80 mil­yon TL oldu. Türkiye’de direkt paslanmaz çelikten üretim yapan ilk ve tek firmayız” dedi.

Yıllık üretim adetlerinin en yakın rakiplerinden yüzde 30 daha fazla olduğuna dikkat çeken Karakoç, sektörde ihracat lideri olduklarını hatırlattı. Or­tadoğu pazarını geliştirmek istediklerini vurgulayan Karakoç, “Bu yıl özellikle Hindistan'a odaklandık. Rakiplerimiz de ora­da yatırım yapıyor” diye konuştu.

Moskova'ya paket asansör

Asansör grubunda kabin üreti­mi yapmayı düşündüklerini ifade eden Karakoç, şu bilgileri verdi: “Şartlar uygun olursa asansörün tamamını da yapabiliriz. Prolift markasıyla ilk Moskova’ya çıka­cağız. Bir yıla kadar oluşumumu­zu tamamlayacağız. İlk kez paket halinde bir satış yapacağız. İhra­catımız yüzde 38’lerden başlayıp yüzde 12‘lere düştü. Ama bu sa­dece istatistik. Kapasitemiz ve talepler arttığı için yurt içinde ciddi satışlar gerçekleştirdik. İh­racatta da büyüyoruz.”

Rekor büyüme gerçekleştirdi

Geçen yılı büyüme bekleme­dikleri halde yüzde 17 büyüme ile kapattıklarına dikkat çeken Karakoç, bu yılın Ocak-Şubat aylarında gerçekleşen büyü­meyi diğer yıllara kıyasla re­kor olarak tanımladı. 150 kişi­lik istihdam yarattıklarını kay­deden Karakoç, “70 milyon TL ciromuz var. İhracatla büyü­yoruz. Türkiye'de gösterdiği­miz büyüme ve ihracat ağımız dikkat çekiyor. 2 yabancı firma satın alma teklifinde bulundu. Ama satmaya niyetim hiç ol­madı” diye konuştu.

‘Kamu desteği bizi çok farklı yerlere götürür’

Türkiye’de tahmini olarak 300 bin asansör kapısının satıldı­ğına değinen Karakoç, asansör komponent üretiminde Türki­ye’nin dünya İkincisi olduğu bil­gisini verdi. Türkiye’de ciddi bir potansiyelin olduğunu vurgula­yan Karakoç, “Kamu desteği bi­zi çok farklı yerlere götürür" dedi.

İhracat Lideri

Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine katma değer kazandırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan teknolojiyi tedarik eden değil üreten ve geliştiren lider bir firma olarak geçmişten geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi ilke edinen Prolift Asansör, 7 kıtada yaptığı ihracatla sektöre liderlik ediyor. Ukrayna, Dağıstan, Meksika, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Ermenistan, Sırbistan, Rusya, Arnavutluk, Kosova, Tacikistan, Katar, Lübnan, Bahreyn, Mısır, Fransa, Romanya, İngiltere, Hırvatistan, Hindistan, Cezayir, Tunus ve Bangladeş ihracat yaptığı ülkeler arasında yer alıyor.