QNB Finansbank, deprem bölgesinde 100 okulu yenileyecek

QNB Finansbank, deprem sonrası bölgeye katkısını yaşamsal ihtiyaçlar konusunda önceliklendirdikten sonra şimdi de kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin temelini de oluşturan eğitime yöneldi. QNB Finansbank, çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sağlamak ve eğitimde eşitlik için fırsat yaratma misyonu ile önceliği deprem bölgesindeki çocukların eğitimine katkı vermek üzere planladı.

Depremzede çocukların eğitimine destek vermek üzere mart ayında 50 milyon TL’lik fon ayırarak hızla ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşları, vakıflarla işbirliği yapan banka; öncelikle ailelerini, evlerini kaybeden çocukların diğer şehirlerde veya barındıkları yerlerde yeniden eğitimlerine dönmeleri için 36 milyon liralık fon ayrılarak TEV ve TED ile Minik Eller Büyük Hayaller Eğitim Bursu’nu hayata geçirdi. 2 bin 400 adet burs desteği ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere her eğitim kademesinden çocuğun tüm eğitim hayatı boyunca verilecek.

Depremlerin, bölgede yaşayan yaklaşık 4 milyon çocuğun eğitimini kesintiye uğrattığını dikkate alan QNB Finansbank eğitim alanında öncelikli ihtiyaçlardan biri olan işlevsel öğrenme alanlarına katkıda bulunma kararı aldı. Çocukların normal eğitim koşullarına dönmeleri yönündeki çalışmalara katkı vermek üzere QNB Finansbank – UNICEF İş Birliği ile "Depremden etkilenen bölgedeki 100 okulun renove edilmesi" projesi hayata geçirildi. Proje ile deprem bölgesindeki çocukların eğitime daha iyi şartlarla hızla dönerek, hem psikolojik hem de öğrenim açısından desteklenmesi hedeflendi. Proje çerçevesinde 2023- 2024 eğitim ve öğretim dönemine hazır olabilecek okulların yenilenmesi için 10 milyon TL fon ayrıldı ve 100 okulun hızla normale dönerek yenilenmesini sağlamak üzere harekete geçildi. Bu çerçevede 7 anaokulu, 58 ilkokul ve 35 ortaokulun yenilenmesi ve öğrenim malzemeleriyle desteklenmesi çalışmaları ağustos ayında başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılan çalışmalar ile 100 okul, yeni akademik yıl için düzenlenen zamanlamaya uygun olarak eylül ayında açıldı. Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere 5 kentteki 100 okulda, toplamda yaklaşık 30 binin üzerinde öğrenci öğrenim görüyor.

Bu proje QNB Finansbank tarafından, bankanın Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında “Çocukların eğitimine katkı sağlayarak, Cumhuriyeti gelecek yüzyıllara taşıyacak çocukları desteklemek üzere 100. Yıl Projesi” olarak belirlendi.

QNB Finansbank ayrıca; 2022 yılından bu yana TEGV ile sürdürdüğü “İklim Koruyucuları Yetişiyor” projesini deprem sonrası bölgedeki çocukların psikolojik destek almaları için farklı bir projeye dönüştürdü. Deprem bölgesinde sahada aktif çalışan STK'lardan biri olan TEGV ile “Sosyal ve Duygusal Temelli Afet Sonrası Etkinlikler” adı ile bölgede çocuklara psiko-sosyal destek projesi başlatıldı. Halen süren proje kapsamında Ekim 2023 dönemine kadar 1.750 çocuğa ulaşıldı.

Banka, bu çalışmaların yanı sıra ayrıca Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliği ile depremden etkilenen 45 öğrencinin, eğitimlerinin devamı için 16 aylık eğitim burslarını üstlendi.

Banka ayrıca; Türkiye Down Sendromlular Derneği ile de ortak proje başlatarak İskenderun’da bir eğitim merkezi açtı. Bu merkez aracılığı ile konteyner ve çadır kentler ile kentte ihtiyacı olan aileler ile bağlantı kurularak, uzmanlar aracılığı ile eğitim, sağlık ve psikoloji alanlarında çalışma yapılıyor. Atipik gelişim gösteren çocuk ve aileleri ile beraber psikolojik desteğe ihtiyaç duyan tipik gelişim gösteren çocuk ve ailelere de destek sağlanıyor. Hatay'da yaşayan atipik gelişim gösteren çocuğa sahip ailelere yönelik yapılan çalışmada bu merkeze ihtiyaç duyan 950 öğrenci bulunuyor.