Marsh & McLennan Şirketler Grubu’nun uluslararası çalışan yan hakları konusunda faaliyet gösteren iş kolu Mercer Marsh Benefits’in “Mercer Marsh Benefits 2018 Dünyada Sağlık Trendleri Araştırması”na göre, şirketlerin yalnızca %14’ünün çalışanlarına çok kapsamlı koruyucu yaşam tarzı programları sunduğu ortaya çıktı. Ruh sağlığının da dünya genelinde en büyük üçüncü risk faktörü olarak öne çıktığının belirlendiği araştırmada, işverenlerin bu duruma yeterince eğilmediği, sigorta şirketlerinin %40’ına yakın bir kısmının da işveren sağlık sigortalarına terapi ve danışmanlık hizmetlerini dahil etmediği ortaya çıktı.

6 sigorta şirketinden 1’i dijital alanda yok

Çalışanların tüketici düzeyinde kusursuz bir dijital deneyim beklentisi içinde olduğuna da dikkat çekilen araştırmada, işverenlerin ve sigorta şirketlerinin dijital ve veri kapasitelerine de yatırım yapması gerekirken, global pazarlardaki her 6 sigorta şirketinden 1’inin dijital alanda varlık göstermediğinin tespit edildiği aktarıldı. Dijital ve veri alanında yatırımlarını sürdüren Marsh ise sigorta ve danışmanlık tecrübesi ile bu yılsonu itibariyle Benefitmap platformunu hayata geçirmeyi planlıyor. Benefitmap, müşterilerin yaptıkları sağlık harcama detaylarını takip edebilmelerini ve bu harcamaları analiz edebilmelerini, ayrıca mevcut sigorta programlarını farklı alternatiflerle karşılaştırabilmelerini sağlıyor. Benefitmap platformu ile farklı sigorta planlarının gelecek 5 yıl için öngörülen tasarruf-zarar tabloları simule edilmesi de dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

“Sigortacıların da inovasyonlar geliştirmesi gerekli”

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Marsh Genel Müdür Yeşim Aksüt küresel çapta sağlık trendlerine paralel olarak Türkiye’de de sağlık harcamalarının artışa geçtiğini vurguladı. Sağlık hizmeti sağlayan kurumların fiyat tariflerini belirlemelerine etki eden en önemli faktör olan Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Uygulamaları Katsayısı’nın bu yılın başında, bir önceki yıla göre %12,9 oranında artış gösterdiğine dikkat çeken Aksüt, şu açıklamaları yaptı: “Ne yazık ki bu artış hizmet sağlayan kurumların tedavi maliyetlerine direkt olarak yansıdı. Ayrıca neredeyse tamamı yabancı para birimine endeksli tıbbi her türlü cihaz alımları da yılın başından bugüne Türk Lirası’nın yaşadığı %26 civarındaki değer kaybından olumsuz etkilendi ve bu hastanelerdeki tedavi maliyetleri üzerine etki etti. Bu doğrultuda sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlayan özel sigorta şirketleri de sağlık sigortası prim hesabında medikal enflasyon oranını minimum %14 olarak almaya başladılar. Bu nedenle bu oranın artma olasılığını da göz önünde bulundurarak işverenlerin çalışan özel sağlık sigorta programını kurgularken daha bütünsel bir yaklaşımı benimsemeleri gerekli.”



