Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mert Gürsoy, Samsung Electronics Türkiye’nin Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine atandı.

Lise öğrenimini Özel Saint Benoit Fransız Lisesi’nde ve lisans eğitimini ise Koç Üniversitesi İşletme bölümünden tamamlayan Gürsoy, 2000 yılında profesyonel yaşamına başladığı Vestel’de 15 sene boyunca her kademeden çeşitli görevler üstlendi. Mert Gürsoy, sırasıyla Vestel Elektronik Pazarlama Müdürlüğü ve Vestel Beyaz Eşya Pazarlama Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 3,5 yıl boyunca Vestel’de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve 2014 yılında Vestel Bayi Kanalı Satış Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilen Gürsoy, bu pozisyonda bayi kanalı satışlarını geliştirme hedefiyle çalıştı.

Samsung ailesine Aralık 2015 itibariyle katılan Mert Gürsoy, Samsung Electronics’deki ilk görevine Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü olarak başladı. Bu dönemde sürdürülebilirlik odaklı yeni stratejiler oluşturarak marka değerinin artması için çalışmalar yürüten Gürsoy’un göreve gelmesi ile Samsung Türkiye MENA’da en iyi performansı gösteren ülke olurken, Avrupa’da ise birçok ülkeyi geride bırakarak 4’üncü sıraya yükseldi.

Tüm dünyaya teknoloji üreten bir firma olan Samsung Electronics’in Türkiye’ye uygun stratejilerle ülkedeki bağlarını güçlendirmesi için çalışan Mert Gürsoy, birçok alanda uyguladığı yeni fikirlerle Samsung Electronics Türkiye ekibinin çok sayıda “Best Practice” ödülleri almasında önemli bir rol oynadı.