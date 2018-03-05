Sermayesini 12.3 milyon liraya yükseltti

Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Çevik, şirketin sermayesini 3 milyon 375 bin lira artırdıklarını ve şirketin toplam sermayesinin 12 milyon 352 bin 370 liraya çıktığını açıkladı.

Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, “Bir yandan Etiler Marmaris’in sermaye yapısını güçlendirirken, diğer yandan büyümeye devam ediyoruz. Şirketimiz 2017’de yüzde 30 büyüme yakaladı, 2018’de büyüme hedefimiz yüzde 50” dedi. Sermaye artırımı mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik tarafından Şirket’e 3 milyon 375 bin lira nakit sermaye avansı olarak sağlanırken, Çevik, nominal değeri 1 lira olan her bir hisse için 4.64 lira primli fiyat kullanarak, şirket sermayesini 3 milyon 375 bin lira artırdı.

Yapılan açıklamada, Etiler Marmaris’in 51 olan bayi sayısının 2019 yılı sonuna kadar 100’e çıkartılması amaçlandığı da duyuruldu.