Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), çatısı altında bulunan öğrencileri için halen devam eden mali ihtiyaç ve başarı burslarına ek olarak yeni burs seçenekleri oluşturdu.

Kökleri bir buçuk asır öncesine kadar uzanan Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren, Türkiye’nin önde gelen liselerinden Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji’nde, öğrencilerine verdiği burs desteğini daha da güçlendirdi. SEV bu yıl, mevcuttaki mali destek burslarına ek olacak iki farklı burs kategorisiyle; liselerindeki öğrencileri için iki yeni burs seçeneği oluşturdu. SEV Spor ve Sanat Bursu ile SEV 50. Yıl Bursu sayesinde daha fazla öğrenci burs desteğine kavuşacak.

SEV 50. YIL BURSU

150 yıllık eğitim geleneğini devam ettiren SEV’in kuruluşunun 50. yılı nedeniyle de özel bir burs programı oluşturuldu. SEV 50. Yıl Bursu kapsamında; 2018-19 eğitim ve öğretim yılında merkezi Lise Giriş Sınavı’nda (LGS) ilk 500 öğrenci arasında yer alan 50 öğrenciye 5 yıl boyunca SEV liselerinde okuyabilmesi için eğitim bursu verilecek. SEV 50. Yıl Bursu’na hak kazanan öğrencilerin bursu, toplam 5 yıl (Hazırlık sınıfı da dahil) devam edecek. Bursa, okul ücretinin yanı sıra servis, kitap, yemek ve varsa yatılılık da dahil olacak.

SPORA VE SANATA DESTEK

SEV, çok yönlü bireyler yetiştirme misyonu doğrultusunda, sportif ve sanatsal faaliyette bulunanları desteklemek amacıyla SEV Spor ve Sanat Bursu oluşturdu. Bu burs; SEV Liselerinde kayıt hakkı kazanan ve/veya öğrenimini bu okullarda devam ettiren, aktif sporculuğa veya sanatsal faaliyetlerine devam eden öğrencileri kapsayacak. SEV Spor ve Sanat Bursu, öğrencinin lise eğitimini kapsayan 5 yıl süresince devam edecek. Ayrıca bursiyer, aynı zamanda eğer yararlandığı okulun mali destek bursu varsa ona da devam edebilecek.

SPOR VE SANAT BURSLARININ ŞARTLARI:

SEV Spor Bursu: Spor Bursu’ndan yararlanabilmek için adayın olimpik spor dallarından birinde ya da satrançta milli sporcu olması ve aktif sporculuğunun devam ediyor olması gerekiyor. Ayrıca Türkiye Kulüpler Şampiyonası’nda ya da Türkiye Okullar Şampiyonası’nda ilk 4 dereceye giren takımlarda oynamış olanlar, bireysel spor dallarında spor yapanlardan ‘geniş katılımlı’ Türkiye Şampiyonaları’nda ilk üç dereceye girmiş olanlar bu burstan yararlanmak için başvurabilecek.

SEV Sanat Bursu: Devlet Konservatuarı’nda yarı zamanlı öğrenci olarak okuyan veya konservatuvardan mezun olmuş olan veya Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen, en az 10 katılımcının yarıştığı (UNICEF, UNESCO gibi) uluslararası yarışmalarda ilk 3 dereceye girmiş olanlar, burstan yararlanmak için başvurabilecek.



