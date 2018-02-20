Siemens Türkiye’den yeni reklam

Siemens Türkiye, 162 yıldır devam eden yenilik ve inovasyon tutkusunu “Yaşam için Yenilikçi Zeka” sloganıyla yayınlanan yeni reklam kampanyasıyla ortaya koyuyor.

20 ŞUBAT, 20180
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Siemens Türkiye’den yeni reklam

Siemens Türkiye, teknolojik çözümleri, mühendislik gücü ve dijitalizasyondaki uzmanlığını yaşamın hizmetine sunarak insan hayatını iyileştirmeye odaklanıyor. Kurumsal ya da bireysel olarak ayırt etmeden, her alanda insan hayatına değer katmayı hedefleyen Siemens Türkiye’nin kurulduğu ilk günden beri teknoloji ve inovasyona duyduğu tutkunun anlatıldığı yeni reklam kampanyası “Yaşam için Yenilikçi Zeka” sloganıyla yayına girdi.

Yeni reklam kampanyasında, Türkiye’de 162 yıldır faaliyet gösteren ve dijitalizasyonda en ileri teknolojileriyle fark yaratan Siemens‘in enerji üretimi ve iletimi, endüstrileri dönüştüren dijital teknolojileri, bina otomasyon sistemleri, güvenilir ulaşım çözümleri, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, inovasyon yatırımları ve Ar-Ge odaklı çalışmaları ile ülkemize sunduğu tüm hizmetler ele alınıyor.



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