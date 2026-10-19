SOCAR Türkiye, uzun vadeli yükümlülüklerinin refinansmanını tamamladı

SOCAR Türkiye, önceki yükümlülüklerini yeniden finanse etmek üzere First Abu Dhabi Bank PJSC (FAB) ve Mizuho Bank liderliğinde uygun koşullarla 1,6 milyar dolar tutarında refinansman işlemi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen refinansman işlemi, uzun geri ödeme vadesi, piyasadaki benzer işlemler ve önceki kredilere kıyasla düşük faiz maliyetiyle dikkati çekiyor.

Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu'dan 22 bankanın katıldığı sendikasyonla sağlanan ve SOCAR için ek yükümlülükler oluşturmayan refinansman işlemi, SOCAR'ın garantörlüğünde beş yıl vadeyle, yıllık SOFR +230 baz puan faiz oranı üzerinden gerçekleştirildi. Hedeflenen finansman tutarının 1.8 katı talep alan bu işlem, SOCAR ve SOCAR Türkiye'nin sağlam finansal yapısına ve dünya finans çevreleri nezdindeki güçlü konumuna duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

SOCAR Türkiye'nin bu işlemdeki hukuk danışmanlıklarını Vinson & Elkins RLLP ve Omni Law Firm üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Başkanı ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rovshan Najaf, refinansman işlemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Dünyanın güçlü finans kuruluşları FAB ve Mizuho Bank liderliğinde, uygun koşullarla sağlanan bu büyüklükte bir refinansman, küresel piyasalarda belirsizliklerin hala sürdüğü bir dönemde SOCAR Türkiye'ye duyulan büyük güvenin göstergesidir. Uluslararası kaynaklardan sağlanan bu finansman, SOCAR Grubu'nun likiditesini artırırken aynı zamanda projelerimizin finans kuruluşları tarafından desteklendiğini de gösteriyor."