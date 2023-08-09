Tatlıpınar Enerji 10-11 Ağustos'ta talep toplayacak

Ağaoğlu Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Burak Kutluğ, Tatlıpınar Enerji halka arzının konjonktürel bir halka arz olmadığını belirterek, "Bu çok seneler önce kurumsallaşmaya atılan ilk adım olarak düşünüldü dolayısıyla bu ilk tanışmamız ama son olmayacak. Yakın zamanda güzel başka haberlerde vereceğiz. Bunların içinde başka sektörel halka arzlar, GYO'lar, GYF'ler olacak." dedi.

Gayrimenkul başta olmak üzere turizm ve enerji alanlarında faaliyet gösteren Ağaoğlu Şirketler Grubu, enerji sektöründeki portföyünü genişletmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Grubun önemli enerji yatırımlarını çatısında topladığı Tatlıpınar Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) alınan onayın ardından 10–11 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak.

Tatlıpınar Enerji'nin Borsa İstanbul’da "TATEN" koduyla işlem görmesi planlanıyor. Şirketin halka arzı ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Mevcut ödenmiş sermayesi 245,4 milyon TL olan Tatlıpınar Enerji’nin 35 milyon 100 bin adet payı sermaye artırımı, 35 milyon 100 bin adet payı ise ortak satışı olmak üzere toplamda 70 milyon 200 bin adet payı olacak şekilde yüzde 25,03’ü halka arz edilecek.

Halka arzın büyüklüğünün 1 milyar 579 milyon TL olması bekleniyor

Şirketin halka arzına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutluğ, Tatlıpınar Enerji'nin halka arzın konjonktürel bir halka arz olmadığını belirterek, "Bu halka arz çok uzun zaman önce hissedarların ve yönetim kurulumuzun aldığı bir kurumsallaşma kararının eseri. Amacımız Tatlıpınar Enerji iştirakimizle çatı enerji bir holding oluşturarak, üretim kapasitemizi artırmak. Şu anda halihazırda 115 megavat kurulu gücümüzle rüzgar enerjisinde üretim yapıyoruz. Bütün kapasite artışları bittiğinde 79 megavatlık güneş enerjisi santralimiz (GES) Ayrıca 33,6 megavat yeni rüzgar enerjisi santralimiz (RES) var. Hibrit olarak 228 megavata arzusundayız. Bu yatırımlarımızı da 2024 içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Yakın zamanda güzel haberler de vereceğiz"

Halka arzdan elde edecekleri gelirlerin büyük bir kısmının yeni yatırımlarda kullanılacağını bildiren Kutluğ, şunları kaydetti:

"Amacımız enerji yatırımlarında agresif bir şekilde büyümeye devam etmek. Bunu sadece Türkiye üzerinde düşünmeyin. Bu aynı zamanında bölge ülkeler yani Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri de radarımızda. Türkiye'deki gerek depolama, gerek diğer enerjiyle ilgili alanlarla da ilgileneceğiz ve devam edeceğiz.

Ağaoğlu şirketler grubu geçmiş 43 senesinde yatırımcısına hep para kazandırmış, iş yaptığı herkesi mutlu eden bir yapı. Bu sefer borsa yatırımcılarına da bizle birlikte iş geliştirebilme şansı vereceğiz. Şunun altını çiziyorum; Konjonktürel bir halka arz değil. Bu çok seneler önce kurumsallaşmaya atılan ilk adım olarak düşünüldü dolayısıyla bu ilk tanışmamız ama son olmayacak. Yakın zamanda güzel başka haberler de vereceğiz. Bunların içinde başka sektörel halka arzlar, GYO'lar, GYF'ler olacak. Ağaoğlu şirketler grubu artık SPK'yla ilgili enstrümanları çok daha iyi kullanacak ve kurumsallaşma adımlarını bu şekilde tamamlayacak."

Kutluğ, şirketin portföyünün rüzgar ve tamamlandığı zaman içerisinde güneş barındıran bir portföy olacağını aktararak, "Yenilenebilir enerjide özellikle rüzgar ve güneşte büyüme hedefimiz var. Hidrolar da değerli ama öncelikli odağımız bunlar olacak. Ağaoğlu'nun bir mıknatıs etkisi var, bilinen bir marka. Sadece burada değil, bölge coğrafyasında da biliniyor.

Dolayısıyla bunu da bir kaldıraç olarak kullanarak yatırımcımızla birlikte onlara kazandırarak portföyü büyüterek hem bir menkulleştirme sürecini tamamlamış olacağız hem de şirketimizin bir sonraki çok değerli bir ikinci kuşağımız var. Birinci kuşak zaten çok büyük başarılar elde etti ve hala işin başında ama ikinci kuşağımızdan çok daha farklı şeyler yapabilme arzusunda. Onlarla birlikte tecrübeyle gençliğin birleştiği sinerjik, enerjik güzel bir yola çıkıyoruz." dedi.

Bireysel yatırımcı ağırlıklı bir arz yapacaklarına dikkati çeken Kutluğ, "Tabana yayılmak bizim için çok değerli. Zaten biz her zaman bu tip şirketlerin sadece patronlarıyla alakalı değil, bunların Türkiye'nin varlıkları olduğuna inanıyoruz. Tatlıpınar Enerji bugün bu portföyün inşallah birkaç sene içinde çok daha farklı yerlere getirecek ve işte o zaman daha anlamlı bir şey konuşabiliyor olacağız.

Sadece üretim değil ama bir yerden sonra belki hidrojene de bakacağız. Belki bunlarla ilgili diğer fırsatları da değerlendireceğiz ama bunlar şu anda erken. Önce biz yatırımlarımızı tamamlayacağız. Gelecek sene güneş, rüzgar Türkiye'nin en büyük hibrit portföylerinden biri olacağız. Sonra da ilerlememize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.