Termo Teknik Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Salim Çetinkurşun, 2017 yılı performansını değerlendirdi ve 2018 yılı hedeflerini açıkladı. Termo Teknik’in, 2017 yılında kapasite artrımı ve alt yapı yatırımları ile üretimi artan, kapalı alanı 42.000 metrekareye ulaşan fabrikasında, 2018 yılında yatırımlar devam edecek, Termo Teknik 2018’de ürün çeşitliliğine de önem verecek.

Termo Teknik Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Salim Çetinkurşun, Termo Teknik’in 2017’de iç piyasada panel radyatörde yüzde 23, kombi ve kazan grubunda ise yüzde 100’ü aşan büyüme gerçekleştirdiğini söyledi. Bu büyüme rakamları ile Termo Teknik’in iç piyasada yerini sağlamlaştırdığını belirten Çetinkurşun, 2018’de hedeflenen büyümenin altyapısının oluşturulduğunu vurguladı.

“2017’de hedeflerimize ulaşmanın verdiği gurur ve güvenle, 2017’de de kendimize ciddi ve iddialı hedefler belirledik” diyen Çetinkurşun şöyle devam etti: “2017 yılında panel radyatörde yüzde 23’lük bir artış ile panel radyatörde Türkiye’nin ilk üç markasından biriyiz. Bu anlamıyla panel radyatör serisi, Termo Teknik’in şüphesiz ana ürün serisidir. İngiltere ısıtma sektörünün lider kuruluşlarının Ideal Boilers’dan 2013 yılında ithal Türkiye duvar tipi yoğuşmalı kazan ısıtma pazarının aktif oyuncularından biri olan Evomax 2017 yılında da kamu ve özel projelerin yoğunlukla tercih ettiği bir marka olma yolunda büyük yol kat etmiştir. Bu yıl radyatör ürün grubumuzda gerçekleştirdiğimiz yüzde 23’lük bir büyümemizin yanında, yenilikçi ve dekoratif bir radyatör serisi ile daha fazla tüketiciye hitap edebilmeyi istiyoruz. 2018 yılında dekoratif radyatör grubumuzda ivme kazanmak amacıyla yeni satış planlarımızı uygulamaya alacağız.”