Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyvecilik tarafından üretilen kirazlar, Brüksel merkezli International Taste Institute tarafından yapılan ve yüzlerce ülkeden, binlerce gıda ve içecek ürününün katıldığı 2019 Tat değerlendirmesi ve sertifikasyonu sonuçlarına göre yüzde 87,9’luk bir skor ile 2 altın yıldız lezzet sertifikasını kazandı.

Ödül töreni 24 Haziran’da Brüksel’de düzenlenen sertifikasyon sürecinde testler; tamamen kör tadım yöntemiyle yapılıyor. Marka ya da ürün menşei değil, verdiği lezzetin yüksek duyusal analizi ön plana çıkıyor. Türk kirazı, aldığı bu belge ile damaklarda bıraktığı tadı da tüm dünyaya ispat etmiş oldu.

Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, “Türk kirazı, aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de olduğu, tüm dünyadan yaklaşık 200 kişilik jüri tarafından en lezzeti meyvelerden biri olarak sertifikalandırıldı. Hedefimiz, farklı meyvelerle de benzer başarılara ulaşmak” dedi.

Her yıl, Brüksel merkezli International Taste Institute tarafından yapılan ve tüm dünyadan binlerce üreticinin sonuçlarını merakla beklediği tat değerlendirme ve sertifikasyon sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre 2019 yılında, Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve tarafından üretilen kirazlar; yüzde 87,9 gibi yüksek bir skorla 2 altın yıldız lezzet sertifikasını aldı. Sadece performansı yüzde 70’in üzerinde olan ürünlerin derecelendirildiği ve sertifikasyonunda aralarında Michelin yıldızlı şefler ve dünyaca ünlü sömeliyelerin jüri olarak yer aldığı süreç, tüm dünyadan gelen binlerce gıda ve içecek ürününün değerlendirilmesini kapsıyor.

DÜNYA TARAFINDAN KABUL GÖRDÜ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, Enstitü’nün, yıllar boyunca yaklaşık 15 bin ürünü test ettiğini hatırlattı. Sertifika almaya hak kazanan ürünlerin, tüm dünya mutfaklarında benzerlerinde kalite ve tercih edilme sebebiyle ayrıştığına vurgu yapan İnce, lezzetiyle tüm dünya tarafından kabul gören Türk kirazının, aldığı bu yeni sertifika ile orta vadede ihracata da katkı yapacağını ifade etti. İnce, “Türk kirazı, aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de olduğu, tüm dünyadan yaklaşık 200 kişilik jüri tarafından en lezzeti meyvelerden biri olarak sertifikalandırıldı. Hedefimiz, farklı meyvelerle de benzer başarılara ulaşmak” dedi. Alanar firması ile Türkiye’nin 3 farklı bölgesinde, yaklaşık 100 hektarlık alanda kiraz ürettiklerini söyleyen İnce, “Alanar Meyve, meyve bahçelerinde, farklı bölgelerde, iklim koşullarında, enlemlerde ve rakımlarda modern yöntemlerle kiraz yetiştiriyor. Her 30 metre yükseklik farkı, kirazın vadesinde bir gün gecikme anlamına gelir. Bu sayede kiraz mevsimini 70-80 güne uzatıyoruz” diye konuştu.