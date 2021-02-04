Türk şirketi Repzone ile ABD’ye açıldı

Yaklaşık 14 yıl önce kurulan Bilgera Yazılım, geliştirdiği “Repzone” platformu ile yapay zekâ teknolojisini kullanarak, saha satış otomasyonu, B2B, çoklu kanal ve global satış gibi alanlarda müşterilerine verimliği artıran hizmetler sunuyor. 2017’de ABD’ye açılan şirketin kurucusu Umut Sevin, mobilite, çoklu kanal satış ve iş zekâsı gibi alanlarda öncü firma olmak istediklerini söylüyor.

2007’de Türkiye’nin dünyada öncü yazılım şirketleri arasında yer alması hedefiyle kurulan Bilgera Yazılım, dört yıl önce New York’ta kurduğu ofisiyle yoluna devam ediyor. Firmanın tasarladığı yapay zekadan faydalanan bulut tabanlı “Repzone” platformu saha satış otomasyonu ve veri toplamanın çok ötesinde, pazar ihtiyaçlarına paralel olarak "B2B", çoklu kanal ile global satışlar gibi ek özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

P&G ve ABD'de start-up şirketlerindeki tecrübesinin ardından, Bilgera Yazılım’ı kuran Umut Sevin, hedeflerinin kendi alanlarında en iyisi olmak olduğunu belirtiyor. Sevin, bu amaçla yola çıktıkları 2007’den itibaren çalışmalarını,” Procter & Gamble’da iki sene çalıştıktan sonra 2000’li yılların basındaki internet furyasını takip ederek ABD merkezli bir startup’da çalışmaya başladım. 2003’te kendi şirketimi kurma hedefi ile buradan ayrıldım. Escort Teknoloji’nin yatırımıyla başlatılan çalışmalar sonucunda 2007’de şirketimiz kuruldu. Kendi odak alanımız olan mobilite, çoklu kanal satış ve iş zekâsı alanlarında öncü olma hedefimiz var. Değişen dünyanın gerekliliklerine uygun olarak, farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçlıyoruz. Her işi en iyi yapanla entegre olup, ekosistem üzerinden müşterilerimize ulaşmak istiyoruz” sözleriyle anlatıyor.

“İTÜ INNOGATE SONRASI ABD’YE AÇILDIK”

2015’te bulut tabanlı "Repzone" platformlarını hayata geçiren Bilgera Yazılım, ardından "İTÜ Innogate Programı" sayesinde ABD’li yatırımcı ve müşterilerle iletişimini güçlendiriyor. Umut Sevin bu süreci şöyle anlatıyor:

“2015 itibari ile tüm yapıyı bulut tabanlı bir platforma taşımaya başladık ve “Repzone” ortaya çıktı. 2016 sonrasında İTÜ Innogate Programı kapsamında seçilen 8 firma arasına girerek ABD'de üç hafta boyunca müşteri ve yatırımcılarla görüşme sansını yakaladık. Hemen sonrasında da New York’ta ofisimizi açarak Amerika pazarına ürünümüzü sunmak için faaliyetlerimize başladık. Şu anda da tüm dünyada bu platformu sunuyoruz. Bu yıl yüzde 390’lık bir büyüme yakaladık. Bu büyümeyi daha da yukarı taşımak için, yurt dışı pazarlarda büyüme stratejimize paralel Türk ve yabancı yatırımcılarla görüşmelere başladık.

“REPZONE İLE SÜREÇLERİ SOSYAL MEDYA GİBİ TAKİP MÜMKÜN”

Sevin, Repzone’nun ilk etapta saha satış otomasyon ve veri toplama platfromu olarak hizmete sunulduğunu, ancak bugün bunun çok ötesine geçtiklerini vurguluyor. İş insanı, “Repzone” platformu ilk olarak saha satış otomasyon ve veri toplama platformu olarak sunuldu. Saha satış ekibi olan firmaların, müşteri ziyaretleri, sipariş toplama, anket uygulama gibi tüm saha süreçlerini; harita destekli, sosyal medya akışlarına benzer bir yapıda anlık takibine olanak sağladık. Amerika’da şirket kurulumu sonrası oradaki pazar ihtiyaçlarına paralel platformda da B2B, çoklu kanal satış, global satış verisi toplama gibi birçok ek özellik eklendi” diyor.

“SAHA OPERASYONU OLAN TÜM FİRMALARA DEĞER KATIYORUZ”

Sevin, platformda Mobil CRM, Mağaza İçi Etkinlik, Global POS (satış) verisi toplama yapılabildiğini de sözlerine ekleyerek, firmalara sundukları desteği şu sözlerle özetliyor:

“Saha operasyonu olan tüm firmalara değer katıyoruz. Su anda çoklu kanal B2B ticaret platformu olarak sunulan platformda Mobil CRM, Mağaza İçi Etkinlik, Saha Satış Otomasyon, B2B, Global POS(satış) verisi toplama yapılabiliyor. Saha veri toplama, denetim ekipleri dinamik olarak tasarlanabilen formlar üzerinde resim, video, imza destekli olarak veri giriş imkanları da sağlanıyor. Saha satış ekipleri tüm saha satış surecini uçtan uca platform üzerinden yürüyor. Müşteriler siparişlerini B2B platformumuz üzerinden girebiliyor. Bölgesel distribütör ve büyük perakende noktalarının satış verileri sisteme aktarılıyor.”

“MÜŞTERİ FİRMALARIMIZ EN İYİ PRATİKLERİ GÖRÜYOR”

İş insanı, bu hizmetlerin, müşterisi olan firmalara en iyi pratikleri gösterdiğinin altını çizerek, satış süreçlerine iyileştirmek yapmalarını olanak sağladığını söylüyor. Sevin, “Tüm satış sürecinin uçtan uca yönetilmesini sağlayan bir platformumuz var. Amacımız satış nerede gerçekleşirse gerçekleşsin “Repzone” üzerinde takibin sağlanması. Tekil bir platformda tüm yapıyı sunarken en iyi pratikleri de uyguluyoruz. Satış süreçlerini dijitalleştirmek isteyen firmalara en iyi pratiklerle destekli yapıyı daha ilk gün itibariyle veriyoruz. Böylece firmaların en iyi pratikleri görerek, kendi satış süreçlerinde de iyileştirme yapmalarına olanak sağlıyoruz” diye konuşuyor.

“YAPAY ZEKA VERİMLİLİĞİMİZİ ARTIRIYOR”

Bilgera Yazılım’ın Kurucusu Umut Sevin, gelişen yapay zekâ teknolojisi sayesinde hizmetlerinde verimliliğin arttığını da bilgisini de paylaşıyor:

“Çok büyük veri üzerinde iş zekâsı platformları ile raporlar sunuyoruz. Gerçekleşmeleri yansıtan bu raporlar ile müşterilerimiz hızlı analiz ve aksiyon alabiliyorlar. Ürün, müşteri, temsilci bazında geçmişe dönük kaliteli veriye sahip olmamız, bu noktada yapay zekâ ile nokta bazlı sipariş önerisi oluşturmamıza olanak sağlıyor. Bir noktanın geçmiş satısına bakarak o noktaya sipariş önermek sahada verimliliği belli bir mertebede artırıyor. Burada noktanın özelliklerine göre, benzeşen diğer noktaların satışlarını da dikkate alarak sipariş önerisinde bulunmak ise daha da geniş bir perspektif sunabiliyor. Biz bu noktada partner şirketimizle beraber ikinci alanda yapay zekâ ile öneriler sunabiliyoruz. Örneğin Levent’te bir marketi ziyaret eden satış temsilcisine, Levent’teki diğer market satışlarına ve Türkiye’deki tüm marketlerin genel olarak sattığı ürünlere göre sipariş önerisinde bulunabiliyoruz. Bu sayede o markette hiç satılmamış potansiyel bir urunun satısını tetikleyebiliyoruz.”



