Türk Telekom, Türkiye’nin özel sektör tarafından hayata geçirilen ilk girişim hızlandırma programı "Pilot"u, daha geniş girişimci potansiyeli ile buluşturmak üzere bir viral filmi hazırladı.

Türk Telekom, erken aşama girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’u daha geniş bir girişimci kitlesiyle buluşturmak amacıyla bir viral film hazırladı.

"Hayallerinizi PİLOT’la gerçekleştirin"

PAT Medya tarafından hazırlanan eğlenceli filmde, orta sınıf bir ailenin 24 yaşındaki genç girişimci üyesi Kaan’ın yatırımcısıyla buluşmadan önceki heyecanı, hazırlıkları ve yatırımcısıyla yaptığı telefon görüşmesi esnasında başından geçen eğlenceli süreç anlatılıyor. Filmin sonunda ise “Yenilikçi iş fikrinizle Türk Telekom PİLOT'a başvurun. Nakit desteğinden iş birliği fırsatlarına, mentorluktan yatırımcı ağına erişim imkanına kadar, girişimlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan PİLOT programı ile girişiminizi hayata geçirin, hayallerinizi gerçekleştirin” mesajı veriliyor. 25 Aralık’ta yayına giren viral filmi http://bit.ly/2DNg8hB linkinden izleyebilirsiniz.

Türk Telekom’un 2013 yılından bu yana sürdürdüğü PİLOT Programı’na bugüne kadar 2 bine yakın girişim başvurdu. PİLOT mezunu girişimlerine toplam 2 milyon TL nakit desteği sağlandı. PİLOT Programı’ndan bugüne kadar toplam 45 girişim mezun oldu.