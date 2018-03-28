Turkcell 1.9 milyar lira kâr payı dağıtacak

Telia Company ve Turkcell Holding'in diğer hissedarları yarın yapılacak Turkcell Genel Kurulu'nda gündeme gelecek temettü ve Yönetim Kurulu atamaları üzerinde anlaşmaya vardılar.

Telia Company'dan yapılan açıklamaya göre Turkcell Holding hissedarları 29 Mart'ta yapılacak Turkcell Genel Kurul Toplantısı'nda şirketin toplam 1,9 milyar TL temettü dağıtılmasında anlaştılar.

Ayrıca Turkcell Holding tarafından 3 ismin Turkcell Yönetim Kurulu'nda yer almaları önerildi. Bu isimler arasında Telia Compray Başkan Yardımcısı İngrid Stenmark da var.

Turkcell Holding'in hissedarları ayrıca temettünün 2018'de 3 taksit halinde dağıtılmasını da teklif ettiler.